Emily Harrington est la première femme à gravir la route du Golden Gate d’El Capitan

PARC NATIONAL DE YOSEMITE, Californie (AP) – La grimpeuse Emily Harrington est devenue la fille principale, et la quatrième personne en particulier, pour escalader librement la route du Golden Gate sur le mur de granit de 914 mètres dans le parc national de Yosemite dans un Alors que de nombreux habitants du pays étaient ciblés sur les résultats de l’élection présidentielle américaine mercredi matin, l’homme de 34 ans a commencé à escalader El Capitan, a rapporté vendredi le San Francisco Chronicle. Elle a atteint le plus haut niveau 21 heures, 13 minutes et 51 secondes plus tard. Seules trois personnes – tous des hommes – ont fait l’ascension libre sur cette route en une journée.- – – Les grimpeurs libres utilisent des cordes pour les attraper en cas de chute, mais pour ne pas les aider à monter.El Capitan est probablement l’un des les sites d’escalade les plus connus au monde. C’est un sol d’essai pour l’un des meilleurs grimpeurs depuis de nombreuses années dans le parc national, dont beaucoup tiennent compte du berceau de l’alpinisme récent.Harrington avait escaladé un itinéraire spécifique sur le mur, appelé Golden Gate, à de nombreuses reprises, cependant en aucun cas en une seule journée. Il y a presque 12 mois, elle a subi une chute effrayante et a été emmenée à l’hôpital avec des accidents. Elle a juré d’essayer une fois de plus et a passé des mois à entraîner dans le centre de remise en forme de sa maison à Tahoe Metropolis, en Californie.Cette fois, elle est montée avec l’aide de son petit ami Adrian Ballinger, un célèbre des ascension solo gratuite sans précédent d’El Capitan. Ils avaient été attachés à la même corde. Quand Harrington a atteint l’une des sections les plus difficiles de l’itinéraire, son pied a glissé et elle ou il est tombé sur le côté, frappant sa tête dans le mur de granit. sur le relais », a déclaré Ballinger à la Chronique. «Nous avons instantanément pensé que sa journée était accomplie. C’était un flash-back sauvage et effrayant de la chute des 12 derniers mois. »Cependant, après avoir pris une heure de relaxation et pansé sa blessure, Harrington a continué.« Il y avait une partie de moi qui avait besoin de se rendre et de s’arrêter », a-t-elle déclaré. «Cependant, cette partie de moi était différente, pour cette raison, vous êtes ici. On prétend que c’est laborieux. Vous vous devez d’essayer une fois de plus. « Être la fille principale à réaliser l’exploit dans le sport à prédominance masculine comptait pour elle, a-t-elle déclaré. » J’ai passé de nombreuses années à me sentir comme si je n’appartenais pas, comme peut-être n’avait pas mérité ma place pour être grimpeuse de Yosemite », a-t-elle déclaré. «Cependant, tout au long de cette expertise, j’ai découvert qu’il n’y a pas d’appartenance ou de non-appartenance, pas de composantes à la réalisation là-haut. J’étais inventive et expérimentale et j’ai découvert mes propres moyens. »

