Emily Cook à propos de la plainte contre Doctor Lockdown; Neil Gaiman publie son soutien

À une époque où les productions à travers le paysage de la culture pop ont été fermées et des millions de personnes se retrouvent chez elles dans des situations de distanciation sociale et d’isolement. Cela n’a pas été le moment le plus facile pour beaucoup de gens, mais si vous êtes un fan de Doctor Who, vous savez qu’il y a eu un flux constant de « soulagement geek » qui se produit presque chaque semaine. Magazine Doctor Who écrivain et producteur de radio BBC Emily Cook a coordonné un certain nombre d’événements mondiaux de rewatch qui ont attiré des goûts de Steven Moffat, Russell T. Davies, David Tennant, Karen Gillian, et plus encore pour participer au tweeting en direct des rewatches. Si le fait que les acteurs et les équipes créatives derrière l’épisode offrent leurs idées en coulisse n’était pas assez bon, il y a le matériel bonus publié autour de chaque épisode qui fait de ces événements le genre de cadeau qui continue de donner.

La rewatch mondiale de « Dalek » de 2005 la semaine dernière en est un parfait exemple: Andrew Ireland a écrit et réalisé un nouveau prologue pour l’épisode intitulé « Sven and the Scarf » qui a présenté le prédécesseur d’Adam Mitchell à GeoComTex, Sven (Leo Flanagan). Après la rewatch, l’auteur de l’épisode Robert Shearman a publié des extraits de scripts des premières ébauches de Shearman montrant qu’il y avait d’autres « vieux monstres » envisagés pour la renaissance de la série.

Ce qui signifie que ce n’était qu’une question de temps avant que la foule « Et c’est pourquoi nous ne pouvons pas avoir de belles choses » ait décidé de se tourner vers les médias sociaux pour repousser ces événements de « verrouillage » pour ce qu’ils croient être un manque de respect. des épisodes plus anciens qui ont été diffusés avant le début de l’émission en hibernation. Fait intéressant, les plaintes ont diverses implications, de Cook cherchant délibérément à manquer de respect envers les personnes âgées Docteur Who épisodes à elle seulement la promotion des nouveaux épisodes parce qu’elle est manipulée par la BBC ou Magazine Doctor Who (ou les deux).

Cook a finalement demandé à Twitter de répondre aux accusations, soulignant une fois de plus qu’elle n’agissait pas au nom d’une personne morale et organisait ces événements parce que (périsse la pensée) elle est fan et pensait que d’autres fans les apprécieraient. Autant que nous aimerions ramasser environ une douzaine de points pour soutenir Cook et tout le travail acharné qu’elle a fait et continue de faire pour ces événements, il est préférable de laisser le soin à l’auteur Neil Gaiman. et le très excellent point qu’il fait au sujet des personnes ayant besoin de passer moins de temps se plaindre et plus de temps en fait Faire.

Bonsoir! Apparemment, il y a des gens qui semblent penser que j’ai un mandat de la BBC pour les tweetalongs Doctor Who que j’organise. Pour clarifier: ce n’est pas le cas. Je n’agis pas au nom de la BBC ou du DWM. J’agis de mon propre gré, j’essaye juste de faire une belle chose 🙂 – Emily Cook (@Emily_Rosina) 3 mai 2020

De plus, je garde mon flux positif, mais récemment je me suis retrouvé marqué dans des discussions en colère sur ce que j’inclus / n’inclus pas dans les tweetalongs. Je ne retiens rien contre personne, alors puis-je demander très gentiment que nous arrêtions de nous attaquer? Il y a des choses bien plus importantes à s’inquiéter! – Emily Cook (@Emily_Rosina) 3 mai 2020

Utilisez le fil muet et les boutons personnes muettes facilement et avec enthousiasme, Emily. Vous avez été une source d’inspiration et avez fait des choses incroyables. (Ces personnes sont libres de faire bouger les choses, comme vous l’avez fait.) – Neil Gaiman (@neilhimself) 3 mai 2020

le Docteur Who Lockdown se poursuit cette semaine avec un autre épisode « classique moderne », cette fois un coup d’oeil au « Docteur La Fille dans la Cheminée » du 10ème Docteur, qui trouve le Docteur rencontrant Madame de Pompadour dans la France pré-révolutionnaire. Pour marquer le 14e anniversaire de la date de diffusion originale de l’épisode, la rediffusion mondiale est prévue pour le mercredi 6 mai à 19 h, heure britannique (14 h, heure de la côte est des États-Unis) et mettra en vedette l’écrivain et ancien showrunner. Steven Moffat et actrice Sophia Myles (Reinette) tweete en direct. Moffat sortira également le nouveau court métrage bonus « Pompadour », avec Myles reprenant le rôle de Reinette pour la première fois en 14 ans.

https://www.youtube.com/watch?v=1Kt3ME1vG-0&feature=youtu.beLa vidéo ne peut pas être chargée car JavaScript est désactivé: #Clockdown | Doctor Who: la fille dans la cheminée | Tweetalong Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=1Kt3ME1vG-0&feature=youtu.be)

