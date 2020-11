Emile Heskey dit que la star «  phénoménale  » de Tottenham doit s’améliorer – .

in

Photo par Tottenham Hotspur FC / Tottenham Hotspur FC via Getty Images

Le milieu de terrain de Tottenham Hotspur Tanguy Ndombele est un talent « phénoménal » mais doit commencer à produire ces éclairs de génie plus régulièrement, a déclaré l’ancien héros de Premier League Emile Heskey à ..

Bien que la signature du record des Spurs ait encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir prétendre de manière réaliste avoir justifié ce prix de 63 millions de livres sterling, il semble au moins être sur la bonne voie enfin.

Pas plus tard qu’en juin, ESPN a rapporté que la relation entre Ndombele et le toujours abrasif Jose Mourinho avait touché le fond.

L’ancienne star lyonnaise a apparemment déclaré au patron des Spurs qu’il ne voulait plus jamais jouer pour lui, au milieu des suggestions selon lesquelles le Bayern Munich pourrait lui offrir une issue de secours hors des finalistes de la Ligue des champions 2019.

Le joueur et le manager semblent toutefois avoir mis leurs différences de côté, le premier l’emportant sur le second avec des écrans considérablement améliorés – et une éthique de travail améliorée.

Ndombele a maintenant commencé les cinq derniers matchs de Tottenham en Premier League et a attiré l’attention lors de la victoire 1-0 de dimanche à West Brom avec des touches vraiment magiques dans le dernier tiers.

Mais c’est là que réside le problème pour Heskey.

Lui et beaucoup d’autres pensent encore qu’un joueur avec un talent naturel si suprême peut offrir bien plus.

Photo de Mark Leech / Hors-jeu / Hors-jeu via Getty Images

«C’est la chose la plus difficile dans le football – (produire) de la cohérence. Avec Ndombele, vous pouvez voir (le talent), les petits aperçus – cinq minutes ici, deux minutes là, une touche ici, une touche là-bas – mais vous voulez qu’il domine un match pendant tout le temps où il est sur ce terrain », Heskey expliqué.

«Il a la capacité de le faire mais ne l’a pas encore montré. Ce sera fascinant de voir si Jose Mourinho peut lui retirer cela.

«Il lui a donné un petit coup de pied à l’arrière avec certains des commentaires, mais il est toujours coincé avec lui et le remet pour qu’il retourne là-bas et joue.

«Vous voyez des petits morceaux de lui quand il a l’air phénoménal pour être honnête. Il a toutes les caractéristiques pour être toujours bon, mais vous ne voulez pas seulement voir de petits flashs, en particulier dans un club comme Tottenham.

Avec Pierre-Emile Hojbjerg rompant le jeu et Moussa Sissoko apportant son énergie illimitée à la table, Mourinho semble avoir enfin trouvé un équilibre au milieu de terrain – donnant ainsi à des joueurs comme Ndombele et Gio Lo Celso la licence créative pour tisser leur magie plus loin.

«(Ndombele et Lo Celso) sont ceux qui créent des trucs, ce sont eux qui conduisent avec le ballon. Ils entrent dans ces petites poches et reçoivent le ballon et commencent à casser les lignes, posant des problèmes aux défenseurs », a ajouté Heskey.

«Vous en avez besoin. Si vous ne les avez pas dans votre équipe, vous aurez du mal. »

Photo par Alex Livesey / Getty Images

