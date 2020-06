Émeutes raciales américaines | Déclaration de Michael Jordan après la mort de la police de George Floyd

L’icône de la NBA Michael Jordan, autrefois tristement apolitique, s’est prononcée sur les émeutes raciales déclenchées par la mort injustifiée de George Floyd.

L’Afro-américain Floyd est décédé après qu’un policier blanc de Minneapolis, Derek Chauvin, lui ait pressé le genou contre le cou lors d’une arrestation. Chauvin a été licencié, avec trois autres officiers, et accusé de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire.

Des protestations ont depuis éclaté à travers les États-Unis après ce dernier exemple de brutalité policière contre des Noirs, les participants faisant écho à l’appel de Floyd: « Je ne peux pas respirer ».

En particulier, la Jordanie a déclaré qu’un changement profond doit être opéré « sinon » la seule option était un changement de direction politique.

Michael Jordan. (Getty)

« Je suis vraiment attristé, profondément peiné et en colère », a déclaré Jordan dans un communiqué publié sur les plateformes de médias sociaux.

« Je vois et je ressens la douleur, l’indignation et la frustration de chacun. Je soutiens ceux qui dénoncent le racisme et la violence enracinés envers les personnes de couleur dans notre pays. Nous en avons assez.

« Je n’ai pas les réponses, mais nos voix collectives montrent leur force et leur incapacité à être divisées par les autres. Nous devons nous écouter les uns les autres, faire preuve de compassion et d’empathie et ne jamais tourner le dos à une brutalité insensée.

«Nous devons continuer à exprimer pacifiquement contre l’injustice et exiger des comptes. Notre voix unifiée doit faire pression sur nos dirigeants pour changer nos lois, sinon nous devons utiliser notre vote pour créer un changement systémique. Chacun de nous doit faire partie de la solution, et nous devons travailler ensemble pour garantir la justice pour tous.

« Mon cœur va à la famille de George Floyd et aux innombrables autres personnes dont la vie a été brutalement et insensément prise par des actes de racisme et d’injustice. »

Jordan a été invité à être un porte-parole du sort des Afro-Américains au cours de sa légendaire carrière de basket-ball, mais a ironisé: « Les républicains achètent aussi des baskets. »

Il a reflété dans un récent documentaire La dernière dance sur sa réticence inhérente à être une figure politique.

« Je ne pense pas que cette déclaration doive être corrigée parce que je l’ai dit en plaisantant dans un bus avec Horace Grant et Scottie Pippen », a déclaré Jordan.

« Je félicite Muhammad Ali d’avoir défendu ses convictions. Mais je ne me suis jamais considéré comme un activiste. Je me considérais comme un basketteur.

« Je n’étais pas un politicien quand je pratiquais mon sport. Je me concentrais sur mon métier. Était-ce égoïste? Probablement. Mais c’était mon énergie. C’est là que mon énergie était. »

La dernière dance a cimenté la Jordanie comme l’une des identités les plus importantes de la culture pop du sport, donnant à sa déclaration sur les émeutes raciales une nouvelle signification.

Le héros des Chicago Bulls est maintenant le propriétaire des Charlotte Hornets, l’équipe distribuant également sa déclaration.