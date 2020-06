Émeute au Supermarché LIDL : des PS4 proposées à 95 € provoquent

Dans le cadre de la célébration de l’ouverture de son nouveau magasin à Orgeval (78), le magasin LIDL a proposé sur ses rayons des PS4 à un tarif qui défie toute la concurrence.

Les clients se sont déplacés en masse pour tenter de profiter de cette réduction. Les plans de l’entreprise ont été ainsi perturbés. L’enseigne a été obligée de reporter l’ouverture de son nouveau magasin.

Mercredi matin, LIDL a célébré l’ouverture de son nouveau magasin à Orgeval dans les Yvelines. Pour attirer du monde durant cet événement, la célèbre enseigne a décidé de mettre en promotion certains produits en quantités limitées. Celui qui a le plus attiré les clients était les PS4 proposés à seulement 95 €, si d’ordinaire son prix est de 299 €. Mais il s’est avéré que la nouvelle a été partagée sur le site de partage de bons plans Dealabs. Des dizaines de personnes se sont alors précipitées devant le magasin durant la nuit avant le jour J. Elles ont été ensuite rejointes par des dizaines d’autres une fois le matin arrivé. À cause du nombre important de clients qui s’est amassé devant le magasin, les gendarmes ont du intervenir pour éviter une émeute. Le groupe a alors pris la décision de retirer les PS4 des rayons de son magasin avant de reporter l’ouverture du magasin à une date ultérieure.

1H avant l’ouverture de Lidl et déjà + de 100 personnes pour la PS4 à 95€ (certains sont arrivés à 2h)

