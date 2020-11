Emerald Fennell pense qu’être royal serait «  troublant  »

2020-11-02 12:00:29

L’actrice de «The Crown» Emerald Fennell pense qu’être membre de la famille royale doit être «assourdissant et terrifiant».

L’actrice de 35 ans – qui incarne Camilla Parker Bowles, maintenant connue sous le nom de Duchesse de Cornouailles, dans ‘The Crown’ – peut comprendre pourquoi il doit être difficile d’être simplement considérée comme un «symbole» et de ne pas être autorisée pour exprimer une opinion personnelle.

Et Emerald a été particulièrement impressionnée par la façon dont Camilla a résisté à tant de «vitriol» dans le contrecoup de sa relation avec le prince Charles.

Elle a dit: «Cela semble être la chose la plus troublante du monde sur le plan existentiel.

«Etre un symbole et non une personne, un emblème de tout un pays et ne jamais exprimer publiquement ce qu’ils pensent vraiment doit être assourdissant, terrifiant. Le fait que l’un d’entre eux y ait survécu est admirable.

«Je pense que ce que la Couronne montre, c’est que tout le monde est humain. Tout le monde a juste besoin de vivre.

«La vie de Camilla serait probablement beaucoup plus facile [without Charles in it], pourtant elle a mis un visage courageux en dépit d’un vitriol inimaginable. Je suis tellement impressionné par quiconque, une femme en particulier, qui peut survivre à cela.

Le showrunner de «Killing Eve» a ressenti une véritable «sympathie» pour Camilla et était désespéré de la représenter dans la série.

Elle a déclaré: «En tant que personne qui, pour une faute, se soucie de ce que les autres pensent de moi, j’ai ressenti de la sympathie pour Camilla.

«Je l’ai trouvée si intéressante. Elle était la directrice de son école, une débutante, magnifique, puis elle a été choisie dans ce rôle, déchirée entre deux hommes très exigeants [Charles, and Camilla’s husband Andrew Parker Bowles].

«Je savais quoi [‘The Crown’ creator] Peter Morgan voulait pour Camilla était quelque chose de très juste et j’ai connu des femmes comme ça en grandissant. Des femmes de la campagne très stoïques et vaillantes, alors j’ai ressenti une compréhension pour elle.

Mais Emerald est reconnaissante de ne pas avoir autant de matériel de référence à sa disposition qu’une jeune Camilla qu’à sa co-star Emma Corrin, qui joue la princesse Diana.

Elle a déclaré au magazine Stella: «Emma n’est qu’une de ces personnes uniques, un caméléon. J’aurais été terrible en jouant Diana. Je suis slapdash et pas bon en analyse, je serais si mauvais à quelque chose d’aussi spécifique.

«Il n’y avait rien sur Camilla quand elle était une jeune femme. Pas de photos, rien de sa conversation, donc c’était plus facile pour moi de le faire.

