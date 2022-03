Elvis est pressentie pour jouer le rôle de Sting dans le deuxième volet de Dune

Au lendemain de l’annonce de l’arrivée de Florence Pugh dans le deuxième volet de Dune, une autre information importante concernant le casting est arrivée. Selon Deadline, l’acteur d' »Elvis » Austin Butler est en pourparlers pour reprendre le rôle de Feyd-Rautha dans la suite très attendue, réalisée par Denis Villeneuve.

Les fans de « Dune » se souviendront peut-être de ce rôle incarné par Sting dans le film « Dune » de David Lynch en 1984 – l’accent étant mis sur le « bodied ». Le personnage, que l’on voyait souvent vêtu d’un simple cache-sexe, est un neveu du baron Harkonnen (joué par Stellan Skarsgard dans la nouvelle itération) et un méchant important du roman original de Frank Herbert. Le personnage est cruel et menaçant, mais plus subtilement que son frère aîné Glossu Rabban (Dave Bautista dans la version 2021).

Elvis va-t-il devenir un personnage méchant et sexy ?

C’est également le rôle que les fans (et nos propres auteurs) ont supposé que Barry Keoghan pourrait endosser dans la suite du film, après qu’il ait tweeté de manière énigmatique juste après l’annonce du deuxième film l’année dernière. Keoghan semble assez occupé en ce moment, puisqu’il apparaît dans un rôle mineur dans le film « The Batman » de Matt Reeves, qui peut ou non s’avérer crucial pour cette franchise. Keoghan aurait été génial dans le rôle du personnage malveillant et déséquilibré, mais avec un peu de chance, son emoji clin d’œil timide signifie qu’il aura toujours un rôle à jouer dans la suite.

Butler, quant à lui, pourrait faire basculer le personnage en apportant un élément de cœur à sa malice. L’acteur est surtout connu pour avoir joué Tex dans « Il était une fois à Hollywood » et pour avoir décroché le rôle d’Elvis dans le biopic du même nom de Baz Luhrmann. Les fans d’un certain âge savent cependant que Butler brise des cœurs à l’écran depuis plus longtemps encore, puisqu’il a souvent été un love interest de choix sur le circuit Nickelodeon et Disney Channel au début de sa carrière.

Feyd-Rautha, en revanche, n’est pas très attachante. Au fur et à mesure que la vision de Villeneuve de la seconde moitié de l’histoire se développe, le dangereux personnage deviendra sans aucun doute un acteur majeur dans le climax face au Paul Atreides de Timothee Chalamet. Legendary a choisi de ne pas commenter l’article de Deadline, donc le casting de Butler n’est pas encore officiellement finalisé, mais le média rapporte que l’acteur est en négociations. Pugh est également en négociations, pour jouer la princesse Irulan.

C’est une bonne chose de voir « Dune Part Two » faire appel à des acteurs talentueux, car le film a été l’un des triomphes cinématographiques de 2021. « Dune a été acclamé par les critiques et le public, dépassant la barre des 400 millions de dollars au box-office et obtenant une nomination pour le meilleur film, ainsi que neuf autres nominations de l’Académie.

La sortie de « Dune Part Two » est prévue dans les salles de cinéma le 20 octobre 2023.