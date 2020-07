Elsa Ruiz prend des mesures juridiques contre les « attaques de haine et la discrimination » sur les réseaux sociaux

Elsa Ruiz a décidé de prendre des mesures légales contre les attaques de « haine et discrimination » qui lui ont été infligées sur les réseaux sociaux. Le mardi 7 juillet, l’humoriste et ancien collaborateur de «Todo es mentira» est devenu la cible de critiques quand un utilisateur a sauvé quelques vidéos de 2012, avant sa transition, dans lesquelles il a fait des blagues macho. Le hashtag #ElsaRuizIsOverParty est rapidement devenu un sujet tendance alimentant le débat.

Elsa Ruiz

En revanche, de nombreux des comédiens et des artistes ont défendu Ruiz avec le hashtag #ElsaRuizestamoscontigo. « Ce qu’Elsa Ruiz faisait il y a huit ans, c’était l’humour grand public que les comédiens et les comédiens faisaient partout sans que personne ne se tire les cheveux. Vous ne pouvez ignorer cela consciemment et avec intérêt », a déclaré le réalisateur Nacho Vigalondo.

La comédienne a décidé de se mettre entre les mains de ses avocats qui, à travers une déclaration, assurent que ils « collectent déjà les profils et les tweets de ceux qui ont lancé des attaques dans le passé, le présent et le futur »« Contre son client. Olympe Abogados rappelle que » le libre développement de la personnalité de chaque individu est un droit fondamental « , ainsi que que » la liberté d’expression n’est pas un droit absolu et trouve sa limite lorsqu’elle viole les droits d’autrui » .

En conséquence, ils expriment « les actions de diffusion ou de divulgation de photographies, vidéos et / ou données personnelles sans le consentement de la personne constituent des infractions pénales. De même, l’utilisation de ces vidéos, photographies et données personnelles pour porter atteinte à l’intégrité morale et la discriminer sur la base de son expression de genre constitue une atteinte à son honneur et à sa vie privée « , reflète le texte.

« Je me sens comme une femme … Parce que je suis une femme »

Au cours des derniers jours, Elsa Ruiz a dû subir des insultes de toutes sortes sur les réseaux sociaux, faisant allusion à son ancien nom et remettant en cause son identité de femme. Elle-même a répondu par une vidéo sur Twitter: « Apparemment, certaines personnes disent que je me sens juste comme une femme et c’est vrai« elle a ironisé assis sur une chaise. » Je me sens comme une femme, je me lève une femme … Parce que je suis une femme.

Les personnes trans ne se sentent pas comme des femmes, des hommes et des personnes trans non binaires, nous sommes « , a-t-elle défendu, critiquant ceux qui remettent en question leur identité. » Si votre position est que nous sentons seulement que nous sommes qui nous sommes, alors votre position est assez transphobe « , conclut-elle. .

Dans une autre vidéo, il a ajouté une critique à ceux qui ont inventé le concept de «lobby trans» et a nié les droits des personnes trans en tant que groupe. « Arrêtez de maquiller votre transphobie avec le verbiage. La transphobie est la haine et les droits des personnes trans sont des droits humains. «