Elsa Pataky sort de sa voiture par la fenêtre après avoir été piégée par une inondation

S’il y a une chose sur laquelle nous devons être clairs, c’est que lutter contre les forces de la nature n’est jamais une bonne option. La dernière victime en est Elsa Pataky, qui elle a été surprise par une inondation en conduisant sa voiture. L’actrice pensait pouvoir réussir sans problème, mais la réalité n’était pas comme ça et elle a fini par avoir l’air piégée.

Elsa Pataky dans « Le pays des marées »

Bien que le moment soit chargé de tension, Pataky n’a jamais perdu l’humour qui la caractérise, profitant pour partager la situation qu’elle vivait sur les réseaux sociaux. A travers un récit, il a écrit « génial, Elsa, super », faisant allusion à se lancer dans l’aventure et ayez confiance que les grandes dimensions de votre voiture suffiraient faire face à l’inondation n’était pas la meilleure idée.

Et c’est arrivé. Parmi toute la foule qui s’est formée, de l’autre côté du déluge se trouvaient Chris Hemsworth, l’interprète de Thor et mari du Madrilène, et leurs enfants. Ceux-ci, sans pouvoir rien faire, ils ont vu comment l’actrice de « Le pays des marées » était seule face au danger, coincée dans sa voiture dans ce qui attendait de l’aide pour se libérer.

Sortie risquée

Enfin, la seule option qui restait à Elsa Pataky pour pouvoir abandonner son véhicule et surmonter ce mauvais moment de l’inondation était sortir par la fenêtre. Et c’est ainsi qu’il l’a fait, comme en témoigne une vidéo enregistrée par l’une des personnes à proximité. Avec l’eau par les genouxIl a réussi à faire de cet épisode une simple peur et à retrouver sa famille.