Elon Musk veut que les voitures Tesla utilisent la plateforme de jeu Steam

La Model S de Tesla est déjà dotée d’un PC de jeu sur le tableau de bord, mais l’entreprise tente maintenant d’intégrer la vitrine Steam de Valve à ses supercars électriques. C’est ce qu’a déclaré le PDG de la société, Elon Musk, qui a dévoilé ses projets alors qu’il était interrogé sur une version Tesla next-gen de Cyberpunk 2077.

Dans sa réponse à la question simple de « La nouvelle version Model S/X de Cyberpunk, c’est pour quand ? Musk déclare que l’entreprise est en train de « monter un dossier » pour la compatibilité Steam par rapport à l’intégration d’un jeu spécifique. Le patron de Tesla souligne également qu’il pense que l’adoption de la plateforme de Valve est une meilleure option à long terme.

Il convient de noter que le système d’infodivertissement de Tesla utilise Linux, ce qui signifie que s’il finit par utiliser SteamOS, il pourrait bénéficier des efforts de compatibilité de Steam Deck. La Model S et la console portable de Valve utilisent également une puce AMD RDNA2 sous le capot, ce qui pourrait accélérer le processus d’adaptation des pilotes graphiques aux circuits internes de la supercar.

Les aspirations d’Elon Musk en matière de voiture de jeu peuvent sembler un peu absurdes, surtout si vous n’êtes pas sur le marché pour une supercar de 130 000 $. Pourtant, la transformation de l’écran de la Model S en un SteamDash pourrait aider Valve et Tesla à établir leurs plates-formes de jeu respectives.

