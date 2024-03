Elon Musk en panique : Le superordinateur à 100 milliards d’OpenAI et Microsoft le pousse à trouver une parade

OpenAI et Microsoft unissent leurs forces dans un projet d’envergure qui promet de redéfinir les limites de l’intelligence artificielle : la construction d’un superordinateur baptisé « Stargate ».

Avec un coût estimé pouvant atteindre les 100 milliards de dollars, cette initiative s’inscrit dans un plan ambitieux en cinq phases, Stargate représentant la quintessence de cette vision, son lancement étant prévu pour 2028 au plus tôt.

Vision et Ambitions derrière Stargate

Stargate se veut bien plus qu’un simple superordinateur. Imaginé comme un centre de données basé aux États-Unis et abritant des millions de puces IA spécialisées, il ambitionne d’accélérer de manière exponentielle le développement des modèles d’IA d’OpenAI. Ce projet, le plus grand parmi une série d’installations prévues par les deux entreprises pour les six prochaines années, pourrait transformer radicalement le paysage technologique.

Un Financement Colossal

La réalisation de Stargate représente un défi financier de taille, avec un coût prévisionnel environ 100 fois supérieur à celui des plus grands centres de données actuels. Microsoft devrait être le principal financeur de ce projet gargantuesque qui nécessitera plusieurs gigawatts de puissance, soit l’équivalent de plusieurs grands centres de données en activité aujourd’hui.

Défis et Perspectives

Le partenariat entre Microsoft et OpenAI fait l’objet de scrutins réglementaires de la part de l’UE et du Royaume-Uni, sans oublier les poursuites engagées par Elon Musk, co-fondateur d’OpenAI. Malgré ces obstacles, le projet Stargate illustre la vision à long terme des deux compagnies pour le développement de l’IA, face à une pénurie préoccupante de puces pour le développement de l’IA soulignée par Sam Altman, PDG d’OpenAI.

Vers une Infrastructure Globale

L’augmentation de la demande en puces IA, dominée par des entreprises telles que Nvidia, pousse OpenAI à envisager la construction d’une infrastructure mondiale de fabriques de puces. Parallèlement, Microsoft développe son propre accélérateur IA, Azure Maia, et explore des sources d’énergie alternatives, comme l’énergie nucléaire, pour alimenter le projet.

Préparation pour l’Avenir

En amont de Stargate, Microsoft et OpenAI travaillent également sur un superordinateur de moindre envergure, nommé « Phase 4 », prévu pour 2026 avec un budget de 10 milliards de dollars. La concrétisation de Stargate dépendra des avancées significatives dans les capacités de l’IA par OpenAI.

Cet article examine le projet pharaonique de construction du superordinateur Stargate par OpenAI et Microsoft, un investissement audacieux dans l’avenir de l’intelligence artificielle. Alors que le monde technologique se prépare à accueillir cette révolution, les défis ne manquent pas, allant du financement à la régulation, en passant par la logistique et l’approvisionnement en énergie.