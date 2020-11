Elon Musk affirme qu’il a été testé positif et négatif pour Covid-19 le même jour Elon Musk a mis en doute l’efficacité des tests de coronavirus aux États-Unis après avoir affirmé qu’il avait été testé positif et négatif pour le virus deux fois dans la même journée. Le directeur général de Tesla a déclaré que les tests étaient des tests antigéniques rapides de Becton Dickinson and Company (BD), un écouvillon nasal qui renvoie généralement un résultat en 15 minutes environ. «Il se passe quelque chose d’extrêmement faux», a tweeté M. Musk vendredi matin. Il se passe quelque chose d’extrêmement faux. A été testé pour Covid quatre fois aujourd’hui. Deux tests sont revenus négatifs, deux sont revenus positifs. Même machine, même test, même infirmière. Test d’antigène rapide de BD.— Elon Musk (@elonmusk) 13 novembre 2020 «A été testé pour covid [sic] quatre fois aujourd’hui. Deux tests sont revenus négatifs, deux sont revenus positifs. Même machine, même test, même infirmière. »M. Musk a déclaré qu’il poursuivait maintenant des tests PCR (réaction en chaîne par polymérase) – qui recherchent des preuves que le virus est actuellement actif dans son corps – dans des laboratoires séparés, s’attendant à des résultats dans environ 24 heures. «Si cela m’arrive, cela arrive aux autres», a-t-il ajouté.Question de l’efficacité du testLe jeune homme de 49 ans a déclaré à ses abonnés Twitter qu’il avait ressenti les symptômes d’un rhume typique, notant qu’il n’avait ressenti «rien d’inhabituel jusqu’à présent». Lorsqu’un adepte a répondu que les revenus des tests Covid-19 n’étaient probablement «pas faux et très cohérents», M. Musk a répondu: «Exactement», semblant jeter le doute sur l’exactitude des résultats des tests. Elon Musk est vu le 23 octobre 2020. à Los Angeles portant un masque facial (Photo: Hollywood To You / Star Max / GC Images) L’analyse PCR a une sensibilité plus élevée que les tests d’antigènes, a admis BD en septembre.La société a publié une étude qui, selon elle, a démontré l’exactitude de ses tests rapides par rapport à une deuxième plate-forme de test, le Qui del Sofia 2 SARS AFI. Alors que les deux plates-formes affichaient généralement les mêmes résultats, lorsqu’un test affichait un résultat négatif et l’autre un résultat positif, l’analyse PCR subséquente était en accord avec le test de BD dans cinq cas sur sept.Position anti-verrouillage M. Musk a fait une série d’affirmations controversées au cours l’épidémie de coronavirus, notamment en appelant à plusieurs reprises à la fin des verrouillages généralisés à travers les États-Unis et en poursuivant les responsables du comté d’Alameda en Californie pour avoir tenté de fermer le principal entrepôt de Tesla à Fremont. L’affaire a ensuite été abandonnée. La panique du coronavirus est stupide – Elon Musk (@elonmusk) 6 mars 2020 L’homme d’affaires a également nié que lui ou sa famille obtiendrait un vaccin Covid-19 lorsqu’il deviendrait disponible lors d’une apparition sur un podcast en septembre, affirmant que ni lui ni ses enfants ne l’étaient Mettre en quarantaine les personnes à risque «jusqu’à ce que la tempête passe» aurait été plus efficace que les ordonnances de rester à la maison, a déclaré M. Musk lors de l’entretien avec la journaliste Kara Swisher. Lorsque Mme Swisher a souligné que de nombreuses personnes pouvaient encore mourir dans le processus, M. Musk a répondu sans ambages: «Tout le monde meurt».

