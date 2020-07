Ellen DeGeneres présente ses excuses après les plaintes de «racisme» et de «harcèlement professionnel» à son programme

Le 28 juillet, une nouvelle controversée a été publiée à propos de «The Ellen DeGeneres Show». Le célèbre magazine est enquêté pour « culture de travail toxique », « harcèlement professionnel » et « racisme » dans l’équipe après que certains anciens employés aient dénoncé de mauvaises pratiques de travail. Maintenant, Ellen DeGeneres elle-même a parlé de la question.

Ellen Degeneres

«Le premier jour de notre émission, j’ai dit à tout le monde lors de notre première réunion que ‘The Ellen DeGeneres Show’ serait un lieu de bonheur, que personne n’éleverait la voix et que tout le monde serait traité avec respect. De toute évidence, quelque chose a changé et je suis déçu d’apprendre que ce n’était pas le cas. Et donc, je suis désolé« regrette le présentateur dans une lettre publiée par The Hollywood Reporter.

DeGeneres a rappelé que l’enquête interne est déjà en cours pour mettre fin à ces comportements qui, explique-t-il, sont loin de sa manière d’appréhender le programme. « Quiconque me connaît sait que c’est le contraire de ce que je crois et de ce que j’attends de notre émission.»explique-t-il dans sa déclaration.

Des sources consultées par The Hollywood Reporter soulignent le départ imminent d’Ed Glavin, l’un des trois producteurs exécutifs de l’émission. Les travailleurs ont déjà appris qu’une série d’entretiens serait menée dans le cadre de cette enquête indépendante menée par WarnerMedia.

Peur des représailles

Des soupçons ont commencé à émerger il y a des semaines, lorsque BuzzFeed a publié un article contenant des déclarations d’anciens travailleurs qui ont accusé l’équipe de «raciste» et de promouvoir une «culture de travail toxique» en plus de commentaires inappropriés et crainte de représailles pour avoir pris des jours de congé pour des questions familiales ou des problèmes médicaux.

Les producteurs affirment être « vraiment navrés«Et ils regrettent de savoir que« même une seule personne de notre famille de production a eu une expérience négative. Ce n’est pas qui nous sommes et ce que nous nous efforçons d’être, ni la mission qu’Ellen a établie pour nous », ont-ils souligné en apprenant la nouvelle, s’engageant désormais « à faire mieux«