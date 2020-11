Ella Eyre: Être avec mon petit ami pendant la quarantaine était «  vraiment difficile  »

2020-11-01 22:00:12

Ella Eyre a eu du mal à être avec son petit ami «constamment» pendant le verrouillage, car elle aime avoir son propre espace personnel.

Ella Eyre a eu du mal à être avec son petit ami «constamment» pendant le verrouillage.

Le chanteur de 26 ans est en couple depuis quatre ans et, bien que le couple ait emménagé ensemble il y a deux ans, ils s’assurent souvent d’avoir leur propre espace et de passer du temps seuls et ensemble.

Mais lorsque la pandémie de coronavirus a frappé plus tôt cette année, Ella et son copain ont été forcés de passer plus de temps ensemble car aucun d’eux ne partait travailler, et la chanteuse a admis qu’elle trouvait «vraiment difficile» d’être avec lui tout le temps.

Elle a déclaré: «J’ai toujours aimé mon propre espace, donc être enfermé avec mon partenaire était difficile. Je suis en couple depuis quatre ans et nous avons vécu ensemble pendant deux, mais être constamment avec quelqu’un était vraiment difficile. J’ai beaucoup appris sur moi-même, la communication et la patience – je ne suis pas une personne très patiente.

Le hitmaker ‘Just Got Paid’ n’était pas méchant avec son petit ami, car elle suit toujours les conseils de sa mère, qui lui a dit d’être gentille avec tout le monde.

Elle a ajouté: «Le conseil de ma mère a toujours été d’être gentille avec tout le monde. Je pense que c’est tellement important d’être présent avec les gens et de leur accorder toute votre attention. Cela peut être difficile lorsque vous parlez à des centaines de personnes par jour et que vous pouvez être assez fatigué à la fin, mais c’est quelque chose que je cherche toujours à faire.

Et alors que le coronavirus continue de se propager, Ella a avoué que son seul objectif pour 2021 était de «rester en vie».

S’adressant au magazine The Sun on Sunday’s Fabulous, elle a expliqué: «Le seul plan que j’ai pour l’année prochaine est de rester en vie. Tout le monde vit quelque chose de différent, et tout le monde a souffert et a été touché [by the events of this year] d’une certaine manière. Tout cela a mis en évidence que passer du temps avec des personnes qui vous sont chères est vraiment vital.

Mots clés: Ella Eyre, retour à l’alimentation