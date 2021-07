Elizabeth Olsen célèbre sa nomination aux Emmy avec une photo surprenante

Les séries des Marvel Studios sur la plateforme de streaming Disney+ ont reçu un excellent accueil de la part du public, des séries comme WandaVision ont réussi à attirer le public vers cette nouvelle façon de rejoindre la franchise et il semble que les critiques aient vu d’un bon œil cette nouvelle expansion de l’univers cinématographique Marvel réussissant à faire partie des Emmys, spécifiquement WandaVision et d’une manière étrange, Elizabeth Olsen a célébré sa nomination aux Emmy.

La série WandaVision est arrivée sur Disney+ au début de l’année et a été la première série du MCU, en plus d’inaugurer la phase quatre de cette franchise et malgré quelques contretemps et situations qui ont agacé leurs fans, a réussi à avoir un accueil acceptable par le public pour montrer une évolution claire de leurs personnages au-delà du grand écran.

Sur les réseaux sociaux de Robbie Arnett, le mari de la star de WandaVision, il a partagé la façon dont Elizabeth Olsen a célébré sa nomination aux Emmy Awards. On peut voir l’actrice au milieu de plantes apparemment surprises :

« Le regard quand tu découvres que tu es nominé pour un Emmy pour la première fois. »

La série WandaVision a été l’une des plus nombreuses à être nommée aux Emmy Awards, avec 23 nominations, dont celle d’Elizabeth Olsen pour le prix de la meilleure actrice principale dans une série limitée ou un film, ce qui semble laisser la porte ouverte à d’autres productions des Marvel Studios à l’avenir et peut-être un grand coup de pouce pour la franchise.

Jusqu’à présent, on sait qu’Elizabeth Olsen reviendra en tant que Scarlet Witch pour « Doctor Strange in the Multiverse of Madness », où elle sera l’antagoniste du Sorcier Suprême, et le retour d’Agatha Harkness n’est pas exclu.