Elite continuera sans Guzman : Miguel Bernardeau confirme son départ de la série Netflix

Tous ceux qui ont vu la saison 4 d’Élite ont bien compris que la fin de celle-ci fonctionnait, entre autres, comme un adieu pour Guzmán, le personnage que Miguel Bernardeau incarnait depuis le début de la série Netflix. L’acteur a maintenant mis fin à tous les doutes dans une vidéo disant au revoir aux fans d’Elite.

Miguel Bernardeau commente dans la vidéo que « je voulais dire au revoir » et souligne combien l’expérience de la réalisation de ces quatre saisons a été « belle et dure à la fois ». Il a remercié toute l’équipe de la série et aussi Guzmán, de qui il dit avoir appris que « qui que vous soyez, où que vous soyez, il n’est jamais trop tard pour changer ».

J’imagine qu’il ne faudra pas attendre longtemps avant de voir apparaître une vidéo similaire de la part d’Arón Piper, car – attention spoiler – Ander et Guzmán ont entrepris un voyage ensemble à la fin de la quatrième saison qui ressemblait à un adieu à la série pour tous les deux. Cependant, Netflix n’a pas encore confirmé quels personnages préexistants réapparaîtront dans Elite saison 5.

Un avenir plein de projets pour Miguel Bernardeau

On pourra bientôt voir Bernardeau dans « 1899 », la nouvelle série des créateurs de « Dark » pour Netflix, « Todo lo otro » sur HBO et « Playa negra ». Avec « Élite », il s’est fait connaître du grand public, mais la vérité est que sa carrière ne fait que commencer.

Pour l’instant, on ne sait pas quand la cinquième saison d' »Élite » sera diffusée, mais ce qui est déjà certain, c’est que Miguel Bernardeau n’y participera pas.