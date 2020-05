– Publicité –



Elite Saison 4: quand le drame espagnol reviendra-t-il sur Netflix?

Nom: Élite

Nombre de saisons: 3

Classement IMDB: 7.6 / 10

– Publicité –

Créé par: Carlos Monte

Quel est le statut de renouvellement de la saison Elite 4?

Elite est l’une des séries Web espagnoles les plus vues sur la plate-forme de Netflix. La troisième saison d’Elite a été créée le 13 mars 2020. Après ces trois saisons époustouflantes, les fans s’interrogent sur la saison 4. Donc, il y a de bonnes nouvelles pour les fans d’Elite qu’il n’y a pas qu’une seule saison mais sera encore deux saisons.

Netflix a renouvelé Elite en janvier 2020 pour sa quatrième et cinquième saison. Donc, à partir de cela, nous pouvons dire qu’il y aura une libération de deux saisons en continu.

Quelle est la date de sortie d’Elite Season 4?

La production de la saison Elite 4 est arrêtée pour l’instant en raison de l’épidémie de COVID 19 dans le monde. Donc, pour la même raison seulement, il existe de nombreuses séries de production qui sont également arrêtées. La liste des séries comprend 13 Reasons Why, Stranger Things, The Witcher, etc. Toutes les dates de sortie des séries et des films viennent d’être reportées.

Pour cette étape du temps, nous pouvons simplement supposer que Netflix reportera ces dates à 1-2 ans.

Quelques détails sur Elite Saison 4?

Elite est essentiellement une série dramatique en espagnol. Ce spectacle est créé par Dario Madrona et Carlos Montero pour Netflix. L’histoire de base d’Elite s’articule autour d’un groupe d’élèves ainsi que des associés d’une école secondaire nommée Elite. Vous pouvez regarder les trois saisons publiées jusqu’à présent sur Netflix.

Le casting de cette série espagnole comprend:

Danna Paola comme Lu

Ester Exposito en tant que Carla Roson

Georgina Amoros comme Cayetana

Itzan Escamilla comme Samuel

Jaime Lorente comme Fernando

Maria Pedraza comme Marina

Miguel Bernardeau comme Guzman

Miguel Herran en tant que chrétien

Sergio Momo comme Yeray

Ce spectacle est basé sur les situations qui nous entourent avec les adolescents. Cette série est un exemple vivant de ce qui se passe à l’école avec les adolescents. Il comprend également de nombreuses choses intimes différentes. Si nous parlons de la quatrième saison de l’Elite, alors elle se concentrera sur les nouveaux personnages.

L’histoire originale des personnages jusqu’à maintenant est terminée. Il est donc possible qu’il y ait l’ajout des acteurs.

– Publicité –