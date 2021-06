Elite saison 4 : pourquoi Danna Paola (Lu) n’est pas dans les nouveaux épisodes ?

Danna Paola a joué le rôle de Lucrecia « Lu » dans les trois premières saisons d’Elite, mais elle a quitté son personnage et ne participe pas à la saison 4. Aujourd’hui, l’actrice mexicaine a révélé la véritable raison pour laquelle elle a quitté la série Netflix.

Plus d’un an d’attente pour que Netflix sorte la quatrième saison d’Élite, l’une des exclusivités espagnoles les plus réussies de la plateforme de streaming. Cependant, comme nous l’avions annoncé il y a quelque temps, Danna Paola ne fait plus partie des nouveaux épisodes et, bien qu’elle ait dit au revoir à son personnage, Lucrecia, sur ses réseaux sociaux, elle a finalement mentionné la véritable raison pour laquelle elle a préféré renoncer à participer à la série.

La chanteuse mexicaine était également l’invitée de l’émission espagnole El hormiguero pour promouvoir son album K.O., mais elle en a profité pour apporter des précisions lorsqu’elle a appris qu’Elite allait avoir d’autres épisodes :

« C’était dur. Pendant la troisième saison, nous avons commencé à parler de la quatrième saison. Nous savions comment l’histoire allait se terminer et c’était une décision de tous ceux qui sortaient. C’était très cool pour moi de dire soudainement : j’aime travailler et me donner à 100% dans mon travail parce que je suis très perfectionniste, très accro au travail. Je ne peux pas me diviser ».

Danna Paola a récemment été entendue dans la version latino-espagnole de Raya et le dernier dragon et a même chanté la chanson du générique principal. Ce n’est pas parce qu’elle s’est tournée vers la musique qu’elle a pu continuer à jouer Lucrecia :

« Quand tout a commencé à avancer, j’ai dit : ‘Je pense que pour la première fois, je dois donner une chance à ma musique. Je commençais à écrire de la bonne musique, même s’il m’était difficile d’accepter que c’était bon, d’y croire, que je devais rester dans la musique. Jusqu’à ce que je comprenne ce dont j’étais capable et que nous puissions commencer à voir qu’il en était ainsi et que je doive dire « non » à Elite 4″.

L’actrice en a profité pour comparer sa vie d’il y a quelques années à celle d’Hannah Montana, le personnage incarné par Miley Cyrus dans la série éponyme :

« Je dis toujours que j’ai joué Hannah Montana parce que j’ai partagé ma vie entre être une actrice et une chanteuse en même temps. Je quittais le plateau d’Elite pour aller au studio. Quand je rentrais à la maison, je devais faire des appels ou des interviews, puis voler les week-ends. Un jour, je devais aller à Miami et je ne l’ai pas fait parce que j’ai trop dormi. C’était compliqué de mener cette double vie. Je suis très proche de mon personnage et, dans ce cas, Lucrecia vivait en moi, elle était moi. Il a donc été très difficile de créer mon personnage de chanteuse. Mon cerveau était très étrange ».

Enfin, Danna Paola a mentionné que lorsqu’elle a déménagé en Espagne pour participer aux trois premières saisons d’Elite, elle pensait que les gens ne l’aimaient pas : « Au début, je dois l’admettre, je pensais qu’ils ne m’aimaient pas beaucoup. Je suis une personne très joyeuse, très extravertie. Ici, ils disent non à un rendez-vous pour un café et ils disent « non, je n’en ai pas envie ». Et j’ai dit ‘je vais pleurer à la maison, personne ne veut de moi' », cependant, il a compris que c’était la façon d’être dans cette partie du monde, sans faire autant de détours pour dire non, contrairement à l’Amérique latine, a-t-il dit.

Pour rappel, la saison 4 d’Elite est déjà disponible sur Netflix.