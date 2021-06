Elite saison 4 : nouveaux personnages, nouvelles tragédies, tout ce qu’il y a à savoir sur la suite de la série

Plus d’un an après la saison 3 de la série à succès espagnole de Netflix, « Elite » revient enfin avec la saison 4 tant attendue par les fans. En plus des quatre épisodes inédits sortis récemment intitulés « Élite : Histoires courtes », la nouvelle saison composée de huit épisodes quant à elle vient tout juste de sortir aujourd’hui et que vous pouvez d’ores et déjà visionner sur la plateforme de streaming. Le moment est donc arrivé de découvrir enfin ce que les créateurs de la série, Carlos Montero et Darío Madronatce ont réservé pour Samuel, Guzman, Ander, Rebeka, Caytena, Omar ainsi que les nouveaux arrivants dans cette saison 4 au lycée de Las Encinas.

L’intrigue de la saison 4 de « Elite »

S’il y avait une série que les abonnés de Netflix attendaient impatiemment cette année, c’est sans doute la saison 4 de « Elite » et c’est enfin là. Une série qui a débuté en 2018 mélangeant les histoires d’amour, d’amitié avec les moments dramatiques, les meurtres et les trahisons. Et comme à notre habitude, nos lycéens de Las Encinas devront de nouveau faire face à de nouveaux problèmes cette année. On reprendra donc l’histoire plusieurs mois après la fin de la saison 3 avec l’arrivée d’une nouvelle année.

(Alert Spoiler) Ce qui veut dire que c’est aussi l’heure de la rentrée, même si celle-ci s’annonce difficile pour les lycéens de Las Encinas. En effet, le comité de la direction a décidé de remplacer la mère d’Ander par Benjamin (Diego Martin), le nouveau proviseur qui est plutôt très autoritaire. De nouveaux personnages ou plus précisément de nouveaux élèves vont également intégrer le lycée pour cette rentrée. Il s’agit des trois enfants de Monsieur le Proviseur, Ari (Carla Diaz), Patrick (Manu Rios) et Mencia (Martina Cariddi), mais également Philippe (Pol Ranch), qui lui est un membre d’une famille royale. De nouvelles têtes qui ne vont donc pas passer inaperçues au sein du lycée et qui vont être à l’origine de nouvelles tensions.

Et comme on le sait déjà, cela va ensuite entrainer de nouveaux problèmes. Justement, on a déjà l’habitude des problèmes et des incidents divers avec « Elite », puisque c’est toujours le point de départ de chaque saison. Cette fois-ci, les problèmes des élèves de Las Encinas vont commencer au moment où un corps est trouvé en train de flotter près du Club du Lac. Une enquête va ainsi être ouverte pour comprendre ce qui s’est passé, s’il s’agit d’un accident ou encore d’un assassinat. On aura droit à chaque épisode à des interrogatoires qui lanceront la police sur plusieurs pistes et suspects potentiels. Cependant, contrairement aux précédentes saisons, celle-ci sera clôturée par d’improbables révélations. On sait également que l’ambiance de cette saison 4 de « Elite » sera plus sombre, car les réalisateurs vont y aborder des thèmes comme le harcèlement au lycée, la prostitution ainsi que la drogue.

Côté cœur, une nouvelle relation va naitre entre Samuel et Ari. Quant à Guzman et Nadia (Mina El Hammani), qui est partie étudier à New York, ils devront affronter les difficultés d’une relation à distance. De nouveaux jeux de séduction, des tromperies et des scènes de sexe encore plus sensuelles qu’avant sont donc à prévoir durant cette nouvelle année au lycée de Las Encinas.

Le casting de la saison 4 de « Elite »

Pour rassurer les fans de la série, à part les personnages qui ont quitté la série, l’ensemble du casting de « Elite » sera de retour pour cette quatrième saison. On retrouvera donc, Itzan Escamilla qui reprend le rôle de Samuel, Arón Piper dans le rôle d’Ander, Miguel Bernardeau interprète toujours Guzman.

Omar Ayuso (Omar), Claudia Salas (Rebeka), Georgina Amorós (Caytena), et Mina El Hammani (Nadia). On verra également l’arrivée de nouvelles têtes, comme Manu Ríos, Carla Díaz, Martina Cariddi, Pol Granch.

Élite - Saison 4 | Bande-annonce VF | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

Sinon, dernière chose à savoir pour les fans, la saison 5 de la série « Elite » a déjà été commandée par Netflix. Mais déjà, profitons d’abord de la saison 4 qui est déjà disponible sur la plateforme.