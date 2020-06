Elite Saison 4 Détails, intrigue, date de sortie, distribution et détail

– – –

Détails de la saison 4 d’élite, intrigue, date de sortie, distribution et bien d’autres choses que vous devez savoir !! Il s’agit d’une série télévisée Web de thriller espagnol pour adolescents. Il est développé par Carlos Montero et Darío Madrona. Il s’est développé pour Netflix.

Date de sortie de la saison Elite 4

La première saison est sortie le 8 octobre 2018 et contient huit épisodes. Il a obtenu des vues positives des téléspectateurs. La deuxième saison est sortie le 6 septembre 2019. La troisième saison est sortie le 13 mars 2020. Netflix a renouvelé la série pour une quatrième et cinquième saison en janvier 2020. La nouvelle est que le travail de production pour la saison 4 a commencé. Mais il n’y a pas de date de sortie d’Elite Season-4. Vous pouvez vous attendre à la saison 4 au début de 2021.

Le casting de Elite Saison 4

Vous savez que vous ne verrez pas la plupart des personnages de la saison 3 dans la saison 4. Comme lors de la saison 3, les élèves ont terminé leur dernière année scolaire. Mais certains d’entre eux ont rejoint la dernière année de l’école. Ainsi, vous ne verrez que ces visages. Et vous verrez de nouveaux visages qui viennent de rejoindre l’année dernière.

Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre: –

Itza Escamilla,

Miguel Bernardeau,

Arón Piper, Oman Ayuso,

et Claudia Salas

L’intrigue de la saison élite 4

Si vous avez vu la saison 3, alors vous savez que le dernier semestre est parti pour que les étudiants obtiennent leur diplôme. Mais lors de la remise des diplômes, ils ont été interrogés sur la mort de Polo. De plus, pour rendre justice à la mort de Polo, Samuel et Guzman font tout ce qui est sous leur contrôle. Il y a une bourse pour Columbia University, alors pour la bourse, Lu et Nadia se disputent pour l’obtenir. Donc, pendant ce temps, ils deviennent tous deux de bons amis.

Lors de la remise des diplômes, Lu poignarde Polo par accident. Il le fait à ce moment-là. Toute la personne telle que

Samuel, Guzmán, Ander, Omar, Nadia, Carla, Valerio, Rebeca et Cayetana essaient de dissimuler le meurtre.

Après certains événements, Samuel, Guzman, Ander et Rebeca viennent de répéter leur dernière année. Omar est également là en tant qu’étudiant à temps plein.

La saison 4 commencera là où la saison 3 s’est terminée. Vous verrez de nouveaux rebondissements.

Si vous voulez voir l’Elite, vous pouvez regarder la frénésie sur Netflix.

