Elite Saison 4: Attentes – Date de sortie, distribution et intrigue

Elite Saison 4 Every Expectation: Nous manquons tous secrètement le drame des adolescents dans nos vies, ou peut-être, nous sommes toujours enchevêtrés avec certains, mais je vous assure que cela ne correspond en rien à ce que la célèbre émission espagnole de Netflix a à offrir. Le public de l’émission a déjà vu beaucoup de drogues, de scandales, de meurtres dans la vie des lycéens ultra-riches pendant trois saisons, et maintenant ils en demandent plus.

La saison 4 d’élite aura-t-elle lieu?

La série a été renouvelée saison après saison depuis la sortie du premier opus en 2018. La série a été un succès depuis sa création et a bénéficié d’une vue raisonnablement favorable de son public et des critiques. Bien que la saison trois ait atterri le 13 mars 2020, devinez quoi, la série a également été renouvelée pour la 4e saison! Netflix a annoncé la confirmation sur Twitter en mai 2020 avec une vidéo mettant en vedette certains des acteurs. Certaines sources signalent également que même la saison 5 a également été confirmée. Mais je suppose que nous devrons simplement être un peu patients au milieu de toute cette excitation jusqu’à ce que Netflix le prouve officiellement.

Date de sortie de la saison Elite 4

Malheureusement, nous n’avons aucune nouvelle d’une date de sortie pour le quatrième opus de l’émission. Les créateurs de spectacles ont toujours été un peu ambigus concernant les sorties. La période entre les dates de sortie des saisons précédentes a beaucoup différé, même pour spéculer sur une date attendue. De plus, l’Espagne est l’un des pays les plus durement touchés par la pandémie, qui retardera le début de la production. Avec un peu de chance, le plus tôt possible pourrait être au moins février 2021 si tout se passe bien et que les choses commencent à se normaliser bientôt.

L’intrigue de la saison élite 4

Pour l’instant, rien dans l’histoire n’est compris. Mais à côté de tous les fabricants potentiels pour introduire de nouveaux personnages, le schéma peut aller autrement. Mais, certainement, il vole là où la saison précédente s’est arrêtée. Il a été rapporté que de nombreux personnages de la dernière saison pourraient se terminer et contribuer à une histoire nouvelle et passionnante.

Le casting

Il avait été soutenu le 22 mai 2020 que, Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau. Arón Piper, Omar Ayuso, Claudia Salas et Georgina Amorós vont reprendre leurs rôles pour sa quatrième année.Claudia Salas comme Rebeca, Georgina Amorós comme Cayetana.

La bande-annonce

Étant donné que la production n’a pas encore commencé, il faudra un certain temps avant de voir un aperçu de la quatrième saison.

