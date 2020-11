Elite Dangerous est maintenant gratuit sur Epic Games Store

Si vous n’avez pas encore lancé l’un des plus grands jeux spatiaux, la prochaine série de jeux PC gratuits de l’Epic Games Store vous a couvert. Elite Dangerous est l’un des plus gros cadeaux de la plate-forme depuis un certain temps, et ce n’est même pas le seul billet de faveur de la semaine – nous recevons également le jeu de puzzle-action, The World Next Door.

Elite Dangerous et The World Next Door seront maintenant disponibles sur la page de promotion Epic Store et seront disponibles jusqu’au 26 novembre à 8h00 PST / 11h00 EST / 16h00 GMT. Comme toujours, vous «achèterez» les jeux à un prix de zéro dollar, et ils resteront à jamais liés à votre bibliothèque, comme pour tout jeu que vous achèteriez dans le magasin.

Elite Dangerous n’a probablement pas besoin d’être présenté à ce stade – la renaissance par Frontier de la simulation spatiale classique est l’un des titres les plus vénérables sur PC de nos jours, et il reçoit encore beaucoup de nouveau contenu. L’extension Horizons est récemment devenue gratuite pour tous les joueurs, et elle est également incluse ici.

The World Next Door est certainement un titre de profil bas, mais vous devriez lui donner un coup d’œil – il a un style génial et un méli-mélo sauvage de donjons classiques de style Zelda avec des combats de puzzle de forme. J’ai passé un bon moment à jouer à une convention il y a quelques années, et cela vaut la peine d’y jeter un coup d’œil.

La semaine prochaine, vous pourrez récupérer Mudrunner dans Epic Store, si vous souhaitez échanger votre camion spatial contre la variété terrestre sale et sale.

