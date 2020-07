Elijah Wood devrait apparaître dans «  Le Seigneur des anneaux  » d’Amazon

‘Le Seigneur des Anneaux’ sera l’une des premières productions télévisées à gros budget à reprendre le tournage au milieu d’une pandémie de coronavirus. Le gouvernement néo-zélandais a accordé la permission à l’équipe de la série Amazon Prime Video de retourner dans le pays océanique, donc J.A. Bayona pourra terminer l’enregistrement des deux premiers épisodes de la fiction ambitieuse, dont l’un des acteurs de la trilogie cinématographique est très excité.

Elijah Wood en tant que Frodo Baggins

L’adaptation que Amazon prépare se déroulera bien avant les films de Peter Jackson, ce qui ne nous empêchera pas de retrouver un personnage connu, mais cela ne signifie pas que le retour des membres de la distribution originale aura lieu. Pourtant, dans une interview avec IndieWire, Elijah Wood, qui est devenu célèbre avec sa représentation de Frodon, ne perd pas de vue le développement de cette nouvelle version: « Je suis très fasciné par ce qu’ils font avec la série. Ils l’appellent «Le Seigneur des anneaux», mais je pense que c’est un peu trompeur. Pour autant que je sache, le matériel sur lequel ils travaillent existe beaucoup plus tôt chronologiquement dans la mythologie de la Terre du Milieu que les personnages de « Le Seigneur des Anneaux ». Cela ressemble plus à l’époque de « The Silmarillion ». Je ne veux pas ressembler à un geek, mais c’est le deuxième âge de la Terre du Milieu. «

Le fait qu’il soit retourné si loin pour trouver le décor de la série maintient également Wood intrigué, qu’il ne manquera pas la première tandis que les paysages néo-zélandais sont le cadre naturel de la production: « Il semble qu’il y aura au moins une continuité visuelle avec ce que nous avons fait dans les films. Il n’est pas surprenant qu’ils réenregistrent ou aient été autorisés à le faire, car la Nouvelle-Zélande a maîtrisé tout cela et ils sont exempts de coronavirus. C’est l’un des rares endroits sur la planète où c’est possible [volver a grabar]. «

Le camée de Frodon?

En 2012, Wood a ramené Frodon à la vie dans une apparition spéciale dans le premier film « The Hobbit », et maintenant il ne ferme pas la porte à l’apparition dans la série Amazon, sauf si c’est d’une idée folle: « S’il y a un monde où cela a du sens et est organique à ce qu’ils font, alors oui. Écoutez, s’il y a une excuse pour aller en Nouvelle-Zélande pour travailler sur quelque chose, je serai là. «