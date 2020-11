Elephant balaie Aster pour remporter le premier championnat à China Dota 2 Pro Cup S2

La nouvelle super équipe chinoise a remporté son premier trophée aujourd’hui après un balayage catégorique 3-0 contre l’équipe Aster lors de la grande finale de la Chine Dota 2 Pro Cup S2.

Les deux équipes se sont déjà rencontrées au premier tour de la tranche supérieure, où Aster a gagné 2-1. Elephant a été contraint de surmonter un défi exténuant de certaines des meilleures équipes de Chine, dont le PSG.LGD et EHOME, avant de revenir pour un match revanche de la grande finale.

Ces séries incluent des jeux épuisants comme une victoire de 80 minutes contre EHOME où ils ont réussi à atteindre plus de 140000 avance de valeur nette, et une stratégie de 93 minutes contre la stratégie Techies de PSG.LGD. L’équipe a appris rapidement de leurs expériences, cependant, en envoyant rapidement Aster en trois matchs consécutifs qui n’ont pas duré plus de 38 minutes.

Le premier match a commencé lentement, les deux équipes se contentant de développer leurs courses difficiles. Alors que le lourd verrouillage et le combat d’équipe d’Elephant avec Earthshaker, Lina et Ancient Apparition constituaient une menace importante pour le Morphling de Monet, Aster n’avait pas les mêmes réponses pour l’Anti-Mage d’Eurus. La ferme gratuite d’Eurus et son avance en or ont fait de lui un cauchemar pour ses adversaires, accomplissant une performance sans mort et portant son équipe à la victoire.

Elephant a obtenu un soutien peu orthodoxe d’Arc Warden, mais le rythme de début de partie du deuxième match était tout aussi turgescent. Aster a accéléré le rythme pour un bref sort, mais une flèche sacrée fortuite sur le Sven de Monet a marqué le début de la fin pour Aster. Les dégâts à distance infligés par Elephant étaient écrasants en raison de l’adresse au tir de Drow Ranger et du champ magnétique de l’Arc Warden, leur permettant de démolir la base d’Aster en un clin d’œil.

Le troisième match était le meilleur tir d’Aster pour faufiler un match contre Elephant. Alors que la plupart des membres de leur équipe se sont retrouvés mourants face à l’agressif Leshrac de Maybe, Terrorblade de Monet occupait la première place du tableau de la valeur nette. Mais, Elephant a joué les combats presque parfaitement, zonant correctement Monet et le laissant pour la fin. Elephant a réussi à tuer Monet une fois – et il a fait l’affaire.

L’organisation Elephant a été embourbée dans de longues sagas de transfert sur l’ancien Vici Gaming porter Eurus, mais la gamme semble bonne lorsqu’elle est enfin libre de toute paperasserie. Les joueurs ont montré à la fois leur immense talent et leur force mentale tout au long du tournoi et ont été dûment récompensés par le trophée – espérons-le pour eux, le premier d’une longue série à venir.

Champions Elephant repart avec leur premier championnat hors ligne, ainsi que 30 405 $ en prix en argent, tandis que le finaliste Aster a gagné 22 804 $ pour leurs efforts.