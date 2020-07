Elena Ballesteros sera à la fin de la saison 12

‘La que avecina’ a terminé son tournage le plus complexe à ce jour. Sur le plan émotionnel, l’équipe et les acteurs ont affronté le dernier opus de la série tel que nous le connaissons. Logistiquement, la pandémie de coronavirus a paralysé la production pendant la deuxième partie de la douzième saison pendant des mois. Et, après avoir repris les enregistrements quand il a finalement été autorisé, ces deux défis ont abouti au tournage de la séquence finale, qui a permis de révéler une signature de dernière minute.

Lors d’un torrent d’applaudissements, recueilli par Alberto Caballero sur Instagram, on peut voir qu’Elena Ballesteros est à côté du reste des protagonistes de la séquence. En cas de doute, le créateur et scénariste mentionne l’actrice madrilène: « Mónica Cruz, Elena Ballesteros, Carlota Boza et notre référence spirituelle, Pablo Chiapella, ont réalisé la dernière séquence de la saison. Maintenant, vacances. «

De cette façon, le tournage en extérieur de cette saison se termine et, par conséquent, il passe à sa post-production. Mais avant de changer de scène, Caballero a voulu envoyer un message à tous ses collègues: « Merci à toute l’équipe qui a rendu cette folie possible d’enregistrer une demi-saison en un peu plus d’un mois et demi.. Ni COVID-19 ni hôtes. Vous êtes les meilleurs. »

Attendre

Pour découvrir le personnage que Ballesteros joue dans la comédie Contubernio, nous devrons attendre son retour, qui devrait avoir lieu sur Amazon Prime Video, comme ce fut le cas avec la première partie de la saison. Dès lors, l’avenir de la série est dans les limbes, bien que de Mediaset ils aient déjà confirmé qu’ils prendront une décision avec les responsables de « La que se avecina » avant la fin de l’été: « Nous avons quelques idées et je pense que nous ferons une proposition commune avant août. «