Element Mystic, ancien champion des Overwatch Contenders Gauntlet, fait officiellement une pause pour 2021

L’un des plus populaires et des plus réussis Overwatch Les organisations de prétendants, Element Mystic, sont officiellement en pause d’un an, a annoncé l’équipe aujourd’hui.

Les anciens champions des Contenders Gauntlet retireront 2021 de la compétition dans toutes ses listes d’esports, y compris Overwatch, League of Legends, et PUBG.

Aucune raison n’a été donnée pour expliquer la pause, mais l’organisation a déclaré qu’elle travaillerait pour revenir dans le futur, car il faudra l’année prochaine pour se préparer.

« Element Mystic prendra une pause d’un an en 2021 et se préparera à faire notre retour par la suite », a déclaré Element Mystic, selon une traduction du traducteur et chef d’équipe du Florida Mayhem, swingchip. «Nous attendons avec impatience le jour où nous pourrons à nouveau rencontrer nos fans avec le sourire, et nous vous demandons d’encourager nos joueurs.»

L’entraîneur-chef de l’équipe, Kim «Coach815» Kwang-bok, a fourni un peu plus d’informations sur la Overwatch côté des choses, en disant que l’équipe a encore des matchs à jouer mais Overwatch Les joueurs de la ligue sur leur liste ne participeront pas aux matchs.

«La ME Overwatch L’équipe a encore des matches à jouer, mais les joueurs éligibles à l’OWL ne participeront plus aux matches afin qu’ils puissent se concentrer sur leurs essais », a déclaré Coach815. «En ce qui concerne les joueurs, entraîneurs et staff restants, nous avons décidé de jouer ensemble jusqu’au bout pour une conclusion gracieuse.

Alors que l’équipe joue le reste de ses matchs ensemble et prévoit au moins d’essayer de rester ensemble, ils seront tous ouverts à la négociation de nouvelles offres en privé pour rejoindre d’autres alignements pour 2021. Coach815 écoutera également les offres une fois le dernier de leurs matchs se termine.

«C’est grâce aux fans qui ont partagé avec nous la tristesse de la défaite et le bonheur de la victoire qu’Element Mystic a pu être heureux», a déclaré Element Mystic. «Chaque jour était un honneur, et grâce aux fans qui se souviennent de chaque instant avec nous, nous pensons qu’aucun au revoir ne dure éternellement.»

