Les hackers d’EA diffusent les données volées pour obtenir une rançon

Les hackers qui ont récemment volé des données à la société de jeux Electronic Arts tentent maintenant de percevoir une rançon. Le géant du jeu, fondé en 1982 et dont le siège est en Californie, publie un certain nombre de titres populaires tels que Battlefield, Need for Speed, Mass Effect et les récents jeux Star Wars. EA est la deuxième plus grande société de jeux en Amérique et en Europe.

Le 10 juin, un groupe de pirates informatiques a volé le code source de titres EA tels que FIFA 21 et Battlefield, les données volées totalisant environ 780 gigaoctets. Le groupe de pirates aurait eu l’intention de vendre les précieuses données, dont le propriétaire pourrait apparemment exploiter un certain nombre de services d’EA. Heureusement, l’éditeur de jeux a annoncé qu’aucune donnée personnelle d’utilisateur n’avait été volée pendant le piratage, et que le vol n’entraverait probablement pas le développement d’un quelconque projet.

Après avoir échoué à vendre les données volées, Vice rapporte que le groupe de pirates tente maintenant d’extorquer une rançon à EA. Les infiltrés ont récemment commencé à mettre en ligne gratuitement des parties du code source volé, expliquant qu’ils avaient contacté EA pour le paiement d’une rançon. Après n’avoir reçu aucune réponse d’EA, le groupe a maintenant l’intention de publier des parties des données en ligne jusqu’à ce qu’EA accepte de payer. Dans une déclaration du 13 juillet concernant les données volées, un porte-parole d’EA a expliqué :

« Nous continuons à croire qu’elles ne contiennent pas de données qui posent un quelconque problème pour la vie privée des joueurs, et nous n’avons aucune raison de croire qu’il existe un risque matériel pour nos jeux, notre activité ou nos joueurs. »

EA est le dernier mastodonte du jeu vidéo à subir une infiltration et un vol numériques, puisque le développeur de Cyberpunk 2077, CD Projekt Red, a récemment été victime d’un piratage et d’une violation de données. Le 9 février 2021, le développeur et éditeur a révélé qu’il avait été frappé par une cyberattaque qui a compromis ses systèmes et ses données sécurisées. L’infiltré a volé une abondance de données sécurisées, notamment les codes sources de jeux populaires tels que The Witcher 3 : Wild Hunt et Cyberpunk 2077. Au cours des mois suivants, les données ont commencé à apparaître en ligne, les pirates mettant aux enchères les codes sources des jeux au plus offrant. Un groupe de hackers a alors commencé à publier les données en ligne, donnant aux fans un aperçu détaillé des systèmes qui se cachent derrière les plus grands jeux de CD Projekt Red. Alors que l’entreprise pensait initialement que les données volées ne contenaient aucune information personnelle, une annonce récente révèle que le piratage de CD Projekt Red comprenait des données personnelles relatives aux employés et aux contractants de l’entreprise.

EA est la dernière société de jeux vidéo à avoir été victime d’une infiltration numérique, et ces piratages peuvent être extrêmement préjudiciables tant pour la société que pour ses clients. Des informations sécurisées peuvent menacer les projets du développeur, et le vol d’informations privées peut être extrêmement dangereux pour les employés et les clients d’EA. Si le géant du jeu vidéo semble réticent à céder aux demandes de rançon, l’avenir nous dira comment EA gère cette situation d’extorsion.