Élection présidentielle américaine de 1820: le dernier président qui a couru sans opposition, James Monroe

1800s | 11 novembre 2020

Portrait de James Monroe vers 1819 (Samuel Morse / Wikimedia Commons)

Quelle est la plus grande quantité de votes électoraux jamais obtenu? Est-il possible de recevoir tous les votes électoraux? James Monroe est venu le plus près avec 228 (après le George Washington élu à l’unanimité, qui ne compte évidemment pas), mais même s’il était le dernier président à se présenter sans opposition, il n’a même pas pu les attraper tous.

L’ère des bons sentiments

En 1820, l’Amérique était encore dans ses années d’or de l’ère des bons sentiments, une époque où les Américains étaient unifiés après la guerre de 1812. Le Parti fédéraliste était sur ses dernières jambes, et le Parti démocrate-républicain, qui défendait l’exceptionnalisme américain et l’expansion, semblait être imparable. Quatre ans plus tôt, James Monroe a tellement poussé Rufus King à l’élection présidentielle que les fédéralistes ne se sont même pas donné la peine de nommer qui que ce soit pour l’élection de 1820, et il est facile de comprendre pourquoi: Le premier passage de Monroe à la Maison Blanche a été un moment de bonheur politique presque complet. Alors que le Parti fédéraliste a fondu de l’existence, Monroe aurait facilement pu ignorer tout le monde de ce groupe, mais il a choisi d’assumer des nominations indépendamment des lignes de parti. Il parlait aux gens ordinaires, il écoutait et, surtout, il maintenait le statu quo.

Monroe a fait un travail si remarquable en dirigeant le pays qu’il n’y avait pas vraiment besoin d’un caucus de nomination démocrate-républicain, mais 40 délégués encore fait une démonstration d’assister, ne serait-ce que pour se regarder et dire: « Alors c’est Monroe et Tompkins, non? » « Ouais, ouais, bien sûr, Monroe et Tompkins. » Aussi populaire que Monroe était, cependant, son VP a été presque remplacé avant le caucus. Daniel D. Tompkins n’avait pas joué de façon spectaculaire et a commencé à faire campagne pour le gouverneur de New York, mais heureusement (ou pas, selon votre point de vue), il a perdu. Plutôt que de nommer un nouveau candidat à la vice-présidence, le caucus a simplement décidé de quitter Tompkins après avoir perdu les élections d’État.



Drapeau du Missouri. (Marie Watkins Oliver / Wikimedia Commons)

Le (autre) compromis du Missouri

Monroe n’a pas eu à faire campagne, mais la navigation n’était pas facile. Même avec un second mandat quasiment assuré, la question se posait de savoir comment distribuer les votes électoraux. En novembre 1820, le Congrès n’était pas d’accord sur la question de savoir si le Missouri pouvait ou non être admis au syndicat en raison de leur constitution d’état violant la constitution des États-Unis.

Monroe recevant les votes électoraux du Missouri était fondamentalement un accord conclu, mais si le Congrès permettait aux votes du Missouri de passer, il donnerait essentiellement un État du Missouri avec une constitution d’État inconstitutionnelle. Le Missouri n’a eu que deux votes électoraux, mais il a été jugé nécessaire qu’ils soient choisis pour Monroe. Plutôt que d’en faire un véritable État bleu, il a été convenu que leurs votes électoraux seraient exprimés, mais le Missouri ne le ferait pas. obtenir le statut d’État depuis près d’un an.

Copie du portrait daguerréotype de John Quincy Adams, 6e président des États-Unis. (Administration des archives et des documents nationaux / Wikimedia Commons)

Un dissident solitaire

Même si Monroe s’est présenté sans opposition, il n’a obtenu que 80% des voix. Les fédéralistes, qui n’ont pas réussi à présenter un candidat, ont reçu 16% du vote populaire, même si cela ne les a pas aidés avec la le collège électoral. Pendant ce temps, William Plumer du New Hampshire refusé de lancer vote unique de l’État pour le président, optant à la place pour le secrétaire d’État John Quincy Adams. Plumer, qui n’était pas aussi impressionné par le premier mandat de Monroe que tout le monde, a annoncé que son vote était une «protestation contre l’extravagance inutile de l’administration Monroe».

Même avec ce vote dissident, l’élection de James Monroe lui a valu plus de votes électoraux que n’importe quel candidat qui ait jamais été suivi. La seule personne qui s’est même rapprochée était FDR en 1936, avec 523 contre les huit d’Alf Landon.