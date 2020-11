Élection américaine 2020: Donald Trump revendique la victoire

Donald Trump a revendiqué le triomphe dans la bataille électorale américaine tôt jeudi matin et a allégué qu’il y avait eu une «fraude sur la nation américaine» pour lui voler la victoire. Il a appelé à l’arrêt du décompte des voix – et a indiqué qu’il était prêt à saisir la Cour suprême des États-Unis pour s’assurer qu’il reste à la Maison Blanche. Même si les votes sont toujours comptés dans de nombreux États et qu’il traîne Joe Biden dans les votes des collèges électoraux obtenus jusqu’à présent, il a déclaré à ses partisans: « Nous nous préparions pour une grande fête ce soir, nous gagnions tout et tout d’un coup, cela a été juste annulée. Les dernières nouvelles et analyses de la newsletter i Le président Donald Trump parle des premiers résultats de l’élection présidentielle américaine de 2020 dans la salle Est de la Maison Blanche (Photo: Reuters) « Nous étions tous prêts à sortir et à célébrer quelque chose de si beau, de si bon, un tel vote , un tel succès. «Les citoyens de ce pays sont sortis en nombre record, c’est un record, il n’y a jamais rien eu de tel, pour soutenir notre incroyable mouvement. M. Trump s’est dit prêt à saisir la Cour suprême des États-Unis, affirmant qu’il y avait eu une «fraude massive» lors de l’élection. «Nous avons gagné» Le président a déclaré: «C’est une fraude sur le public américain, c’est une honte à notre pays. «Nous nous préparions à remporter cette élection – franchement, nous avons gagné cette élection. Notre objectif est donc maintenant d’assurer l’intégrité pour le bien de cette nation. C’est un très grand moment. «C’est une fraude majeure pour notre nation. Nous voulons que la loi soit utilisée de manière appropriée. Nous allons donc nous adresser à la Cour suprême des États-Unis, nous voulons que tout vote cesse. « Nous ne voulons pas qu’ils trouvent des bulletins de vote à 4 heures du matin et les ajoutent à la liste. » « Impossible à rattraper en Pennsylvanie ». En parlant à la Maison Blanche, il a affirmé: « Il est également clair que nous avons gagné la Géorgie ». Il a déclaré: «Nous avons augmenté de 2,5% ou 117 000 votes avec seulement 7% de gauche – ils ne nous rattraperont jamais, ils ne pourront pas nous attraper. Il a dit qu’il avait «clairement gagné» la Caroline du Nord et a affirmé qu’il restait «beaucoup de vie» dans la course de l’Arizona, mais a admis qu’il est possible qu’il ne puisse pas gagner l’État. M. Trump a insisté sur le fait qu’il gagnait la Pennsylvanie «par énormément» et qu’il allait être «presque impossible à attraper» dans l’État. Il a ajouté: «Nous gagnons le Michigan. Je vous le dis, j’ai regardé les chiffres. J’ai dit, wow, j’ai regardé, j’ai dit, wow c’est beaucoup.

