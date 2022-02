Elden Ring : Heure de sortie des téléchargements sur Steam

Elden Ring sort cette semaine, près de trois ans après avoir été annoncé, et ce jeu épique à la Dark Souls est presque prêt à être téléchargé sur Steam. L’éditeur Bandai Namco a révélé la date de préchargement d’Elden Ring sur PC, et vous aurez tout le temps de télécharger le jeu avant sa sortie.

Après des années d’attente, la date de sortie d’Elden Ring est presque arrivée, et le jeu promet de nombreuses heures de jeu pour quiconque bravera le nouveau jeu épique des créateurs de Dark Souls et Sekiro. Nous y avons joué et nous avons déjà l’impression qu’il s’agit d’un véritable successeur de Dark Souls.

Il ne fait aucun doute que les joueurs sont impatients de mettre la main sur Elden Ring, et il y a de bonnes nouvelles à ce sujet : Bandai Namco a révélé la date de préchargement de la version PC du jeu, et c’est pour très bientôt. Bien qu’Elden Ring ne sorte pas officiellement avant vendredi (25 février), le jeu sera disponible en préchargement sur Steam sous peu.

Date de sortie et heure de lancement d’Elden Ring

Worldwide ELDEN RING Release Schedule.

So that you may know, and in knowing, plan your actions. Pre-Order #ELDENRING: https://t.co/PTkxSAMqvh pic.twitter.com/232JKw37k4 — ELDEN RING (@ELDENRING) February 21, 2022

Elden Ring est actuellement prévu pour le 25 février 2022, sur Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 et Windows PCs. Pour ce qui est de la date de disponibilité du jeu, les versions console d’Elden Ring seront disponibles demain dans votre région. Notez que cela signifie que certaines régions auront techniquement accès au jeu avant d’autres.

Vous pourrez précharger Elden Ring sur PC via Steam le 22 février, à 15 heures PT / 18 heures ET / 11 heures GMT. Tous ceux qui ont pré-commandé Elden Ring sur Steam pourront le télécharger 48 heures avant sa sortie, ce qui vous laisse suffisamment de temps pour être prêt à jouer au jeu dès sa sortie.

Elden Ring, comme la plupart des autres jeux AAA, sera disponible en préchargement avant le lancement du jeu le 25 février. Cela permet aux joueurs de télécharger et d’installer le jeu avant sa sortie, ce qui leur permettra de se lancer dans le jeu dès qu’il sera disponible. C’est particulièrement utile pour les personnes qui ont des connexions Internet plus lentes. Pour précharger le jeu, vous devez précommander Elden Ring.

Le préchargement est déjà disponible pour les joueurs Xbox, et il est possible d’y accéder en choisissant l’option de téléchargement d’Elden Ring sur la vitrine Xbox. Selon FromSoftware, les joueurs PC et PlayStation auront la possibilité de précharger le jeu 48 heures avant la date de sortie du jeu dans leur région.

Taille du téléchargement d’Elden Ring

Sur la base de la précharge Xbox actuellement disponible, il apparaît que la taille du fichier d’Elden Ring est de 49,04 Go. Comparé à de nombreuses autres sorties AAA récentes, c’est en fait assez faible, et la plupart des joueurs ne devraient pas avoir de problème à faire tenir le jeu sur leur disque dur (si vous avez besoin d’espace supplémentaire, ces cinq façons d’économiser l’espace de stockage de la Xbox Série X|S sont pratiques). Il est possible que la taille du fichier soit différente pour les joueurs PlayStation et PC, mais nous ne nous attendons pas à une trop grande différence.

Notez qu’à l’heure actuelle, il est difficile de savoir si ce fichier de 49,04 Go comprend les éventuels correctifs que FromSoftware prévoit de déployer pour Elden Ring à sa sortie. Si le développeur met en place un patch day one séparé, vous devrez peut-être effectuer un petit téléchargement avant de jouer au jeu le jour du lancement, même si vous avez préchargé.