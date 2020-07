«El Presidente» sur Amazon Prime: la « fifagate » sous un autre angle

La dernière fois que la FIFA a reçu un traitement dramatique scénarisé, nous nous sommes retrouvés avec le genre d’auto-hagiographie éhontée qui ferait même penser à Kim Jong-un, « C’est un peu beaucoup, non? » 2015’s Passions unies a présenté l’instance dirigeante du monde du football comme une image de virtuosité, mais dans un cas karmique de mauvais timing, s’est infiltré dans les cinémas une semaine seulement après avoir été englouti dans le plus grand scandale de corruption du sport.

Vous ne pouvez certainement pas accuser le premier original chilien d’Amazon d’avoir ignoré des méfaits aussi sales et flagrants. El Presidente étudie la corruption, la fraude et le blanchiment d’argent avec des détails si minutieux que vous pourriez avoir besoin d’un diplôme en criminalité financière pour suivre le rythme.

La dramatique globe-trotter peut aborder les bouffonneries de la FIFA dans une perspective entièrement différente de celle de son prédécesseur vainqueur de Razzie. Mais il partage toujours un problème similaire: l’administration de la salle de réunion, aussi néfaste soit-elle, est difficile à rendre convaincante.

