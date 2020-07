Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes – Objectif Crowfounding atteint

Le rollplay Chroniques d’Eiyuden: Cent héros, qui est également le successeur du SuikodenLa série est actuellement en cours de développement. Le jeu devrait sortir pour les générations actuelles et futures de consoles une fois que l’objectif fondateur des développeurs aura été atteint.

Initialement, le titre était uniquement destiné au PC, mais avec le succès de ses prédécesseurs, ce n’était qu’une question de temps avant que les ressources financières nécessaires puissent être mises à disposition. Jusqu’à présent, environ 1,67 million de dollars ont été consacrés au développement du jeu, de sorte qu’une mise en œuvre pour les consoles est maintenant prévue. Les consoles actuelles (PlayStation 4 et XboxOne) sont prises en charge ici, mais le jeu devrait également être rendu disponible pour la nouvelle génération (PlayStation 5 et Xbox Series X). De plus, une implémentation pour la nouvelle console Nintendo est également prévue, si elle existera.

Plus de fonctionnalités prévues

En plus des expériences de jeu bien connues, de nombreuses autres fonctionnalités du jeu ont été développées au cours du financement participatif. Un mode «New Game +» a déjà été annoncé, plusieurs mini-jeux vont être disponibles et les effets sonores ont également été entièrement repensés. De plus, il devrait y avoir un nouveau système de guilde à partir de maintenant, pour lequel il n’y a malheureusement pas d’autres informations.

Tous ceux qui ont soutenu financièrement le projet recevront également un honneur spécial. Les joueurs peuvent nommer des endroits dans le monde «Alaara» ou concevoir de nouvelles créatures ennemies. De vrais noms pour les héros du jeu ou pour votre propre animal de compagnie dans le jeu – il ne semble y avoir aucune limite aux récompenses. Il reste encore plus d’un mois avant que la campagne du jeu soit censée être terminée – donc si vous souhaitez toujours profiter de l’opportunité Kickstarter, vous pouvez développer davantage le jeu.

Chroniques d’Eiyuden: Cent héros est actuellement en cours de développement pour PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X.