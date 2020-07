Eiyuden Chronicle Kickstarter atteint son premier objectif en quelques heures

Malgré le crash de Kickstarter par intermittence tout au long de la matinée, rien ne pouvait s’arrêter Suikoden créateurs Yoshitaka Murayama et Junko Kawano’s Chronique d’Eiyuden: Cent héros Kickstarter de la mise en ligne. Dans les trois heures suivant le lancement de Kickstarter – malgré ces périodes d’arrêt de Kickstarter – la campagne a atteint son objectif minimum, générant plus de 800 000 $ au moment de la rédaction de cet article. Vous pouvez réellement regarder ce nombre augmenter en temps réel, et il reste encore 31 jours. Il est presque assuré que le projet atteindra son objectif de 1000000 USD pour déverrouiller une version de la console, probablement au moment où vous lirez ceci. Créé dans la veine de son prédécesseur spirituel classique JRPG, Chronique d’Eiyuden ressemble à une combinaison de Suikoden et 2018 Octopathe Voyageur de Square Enix. Découvrez le teaser de gameplay (très bref) ci-dessous.

Avec des plans pour présenter 100 héros JRPG et un style d’art 2D / 3D mélangé, Chronique d’Eiyuden et son objectif initial modeste de ~ 500 000 dollars a été immédiatement brisé. La nostalgie est forte pour le Suikoden série, qui a vu sa dernière sortie dans l’ère PlayStation 2 vers 2006. L’histoire du jeu est dirigée par Murayama, le créateur responsable des scripts des deux Suikoden I et II. Dit dans la version Kickstarter, « Chronique d’Eiyuden utilise un système de combat RPG au tour par tour traditionnel dans lequel les joueurs prennent le commandement de jusqu’à six unités individuelles contre une armée ou une seule grande créature. Choisissez des commandes pour chacun de vos personnages, puis regardez-les exécuter vos ordres en plein combat. » La page Kickstarter contient de nombreux détails supplémentaires sur la campagne, les personnages, le monde et le gameplay.

Les niveaux de récompense expansifs ont clairement attiré l’imagination des joueurs du monde entier, car la plupart des récompenses haut de gamme en quantité limitée sont maintenant épuisées. Cela inclut le niveau «Cat-Tribution» qui permet au gage de nommer l’un des nombreux chats trouvés dans le monde de Chronique d’Eiyuden, ainsi que d’obtenir une bande-son en vinyle, un livre d’art, un accès à la version bêta, un titre Discord unique, et plus encore. Purrfect?

Il reste encore beaucoup de temps pour embarquer pour la Chronique d’Eiyuden Le projet Kickstarter, car aujourd’hui n’est que son jour d’ouverture et pourrait très bien franchir le chiffre magique d’un million de dollars qui débloquera une version PlayStation 4 et PS5. Même si je suis déçu de ne pas pouvoir nommer un chat, je suis certainement plus que curieux de connaître mon propre engagement potentiel.

Chronique d’Eiyuden: Cent héros est prévue pour une sortie 2022, très probablement sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et la prochaine console Nintendo.