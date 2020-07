Eiyuden Chronicle arrive sur Steam et « ne conclura pas d’accord exclusif »

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes est un successeur spirituel de Suikoden dirigé par des membres de l’équipe créative originale. Il a atteint son objectif de financement initial sur Kickstarter en un peu plus de deux heures, et maintenant – quelques jours seulement après le lancement de la campagne de financement participatif – a levé plus de 2 millions de dollars américains. Le jeu arrive sur PC, et le développeur Rabbit & Bear Studios prévoit très clairement son lancement sur Steam.

«Nous avons vu beaucoup de questions concernant la sortie de Eiyuden Chronicle sur PC», disent les développeurs dans une nouvelle mise à jour des contributeurs. «Nous pouvons confirmer que le jeu sortira sur Steam. Nous annoncerons la sortie sur d’autres plates-formes à une date ultérieure. »

Ne vous attendez pas non plus à un passage de dernière minute à une autre plate-forme, comme nous l’avons vu avec Shenmue 3. à financement participatif similaire. Les développeurs disent dans leur FAQ que «nous n’allons pas conclure un accord exclusif avec une plate-forme. Nous avons poussé ce point avec véhémence avec n’importe quel partenaire d’édition potentiel et ne conclurons pas d’accord avec un éditeur qui nous oblige à le faire. «

L’objectif de financement initial d’Eiyuden Chronicle était fixé pour couvrir uniquement une version PC, bien que l’objectif de 1 million de dollars – atteint depuis longtemps – ait également ouvert des versions console du jeu. Pour ces ports, les développeurs tiennent un peu plus leurs promesses. «Les limitations CPU / GPU, etc., sont un réel problème, nous devons donc faire attention aux engagements que nous prenons.»

Le jeu a pris un départ impressionnant sur Kickstarter, mais avec une sortie estimée en octobre 2022, il y a un long chemin à parcourir pour Eiyuden Chronicle. Les jeux RPG ont connu une période faste à l’époque de Suikoden, alors j’espère que Hundred Heroes pourra retrouver la magie.

