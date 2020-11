Égalisation en temps additionnel! Holstein Kiel amortit HSV

Voler haut arrêté, deuxième tirage consécutif: le Hamburger SV n’a pas obtenu plus de 1: 1 (1: 0) dans le duel nord de la 2e division à Holstein Kiel. Le nouveau venu Moritz Heyer (43.) avait initialement ramené en tête l’équipe trop peu imaginative de l’entraîneur Daniel Thioune, tandis que Joshua Mees (90. + 1), qui venait d’être remplacé, a rattrapé les intelligentes cigognes dans une phase finale mouvementée.

Même lors de la cinquième tentative avant la pause internationale, le HSV n’a pas remporté la victoire tant attendue de la première division en deuxième division contre Kiel, mais la Ligue hanséatique a conservé quatre points d’avance sur le VfL Osnabrück. Une bonne semaine après le 2: 2 dans le derby contre le FC St. Pauli, HSV a montré que le revers avait apparemment laissé sa marque – surtout à l’offensive il y avait un problème. Kiel peut vivre beaucoup mieux avec le point et est maintenant quatrième.

« Nous connaissons les atouts de Kiel et devons donc faire attention », a déclaré Thioune avant le match – et HSV n’a donc pas pris tous les risques. Les invités avaient plus de jeu, mais Kiel a habilement rétréci l’espace et a empêché les passes décisives dans le haut. De plus, les cigognes attendaient toujours de se combiner rapidement via le joueur clé Jae-sung Lee. Fin Bartels (26e) avait alors la première bonne chance du match pour l’équipe locale.

Sinon, le jeu a duré longtemps sans véritables moments forts. Pas étonnant que HSV ait eu besoin d’une situation standard pour la tête peu avant la pause. Après un corner de Sonny Kittel, Jeremy Dudziak a de nouveau croisé et Heyer n’a eu aucun mal à se diriger vers son premier but HSV – avec la première réelle opportunité pour le pantalon rouge.

Malgré le but, Kiel a ensuite agi beaucoup plus courageusement et accéléré le rythme avec Lee, les Hamburgers n’étant pas toujours en sécurité. Terodde and Co. pouvait à peine apporter un soulagement. Kiel a couru de plus en plus désespéré – et a été récompensé en temps d’arrêt par Joker Mees.

