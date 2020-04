EG7 annonce un effet minimal sur le jeu vidéo Parody Space

EG7 a annoncé cette semaine avoir un nouveau jeu vidéo de parodie spatiale en route en 2021 appelé Affect minimal. Le jeu est développé par Toadman Studios et publié par Sold Out, tous deux faisant partie du réseau EG7, car ils ont créé un jeu de RPG de science-fiction qui se moque de pratiquement toutes les franchises spatiales que vous avez jamais connues. Fabriqué par un groupe de personnes qui sont des fans inconditionnels de longue date du genre qui créent minutieusement une note d’amour à leurs passions. Le jeu devrait être lancé en Amérique du Nord et en Europe dans le courant de 2021. Pour l’instant, vous pouvez en savoir plus sur le jeu ci-dessous et consulter la bande annonce.

« Affect minimal est notre hommage à certains des plus grands RPG, films et émissions de science-fiction que nous aimons absolument. » m’a dit Rasmus Davidsson, Directeur de création sur Affect minimal. « Bien que l’histoire soit ridicule, le gameplay ne l’est certainement pas – il s’agit d’un RPG d’action à part entière créé dans le style artistique d’animation pour adultes que vous connaissez et aimez. C’est un conte super galactique d’aventure spatiale, de comédie et de moralité douteuse. « Déplacez la vitesse dans l’absurde lors d’un voyage unique à travers la voie lactée Affect minimal! Que se passe-t-il lorsque l’équipage de chiffon à bord du Star Alliance Balding Eagle décolle lors de son voyage inaugural? Eh bien, les choses deviennent effrayantes très rapidement. Et l’équipe se tourne vers… leur chef « intrépide »? Affect minimal est une aventure spatiale basée sur des histoires avec une distribution colorée de personnages dans une quête pour sauver la galaxie une fois de plus et entrer dans BEAUCOUP de combats extraterrestres. Guidez votre équipe, rencontrez de nouveaux personnages, apprenez de nouvelles compétences, explorez des quêtes secondaires et faites généralement tout ce que vous attendez d’un RPG d’action à la troisième personne, le tout dans un monde dynamique et élégant qui ressemble à un dessin animé.