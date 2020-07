Edurne présentera «  Fam Jam Dance avec la famille!  », Le talent de danse de Disney Channel

Une semaine après la nouvelle que Fremantle adaptera le format de danse «Fam Jam Dance avec la famille! Pour Disney Channel Espagne, de nouvelles informations intéressantes sur ce programme arrivent: Edurne sera le présentateur de cet espace dans lequel douze familles s’affronteront sur la piste de danse. Ici, sera en charge d’accompagner les familles chaque semaine sur leur chemin pour devenir le meilleur danseur d’Espagne.

Edurne, à côté du logo de «Fam Jam Dance avec votre famille!

Edurne est un visage de télévision très apprécié et est actuellement membre du jury «Got Talent Spain» et «Idol Kids». Cependant Ce n’est pas la première fois que le chanteur présente également un espace, encore moins de ce style.Parce qu’en 2007, il a dirigé ‘Baila con Edurne’ et ‘Edurne y sus bichos’ sur Nickelodeon, en plus de présenter ‘Todo va bien’ sur Cuatro en 2014.

« Je suis ravi de faire partie de ‘Fam Jam, Dance with the family!’, un format qui m’a fait tomber amoureux dès le premier instant. Les gens vont être surpris du talent qu’il y a avec la danse dans notre pays. De plus, le fait de les voir participer en famille le rend très spécial. On va bien s’amuser », admet Edurne après avoir su qu’elle sera la présentatrice de« Fam Jam, Dance with the family! ».

Disney Channel, sûr qu’avec Edurne ce sera un succès

De son côté, Vincent Sourdeau, vice-président de la programmation et de la production des chaînes Disney en Espagne, a également parlé du format et du présentateur. « Nous sommes très heureux d’apporter en Espagne un format comme ‘Fam Jam, Dance with the family!’. Nous pensons qu’un talent familial comme celui-ci, avec l’ADN de Disney Channel, s’intègre parfaitement dans la proposition de contenu de la chaîne et avec l’expérience d’Edurne nous sommes sûrs que ce sera un succès« , il est dit.