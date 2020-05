Éducation sexuelle sur la date de sortie de Netflix Saison 3, distribution, intrigue et tout ce que les fans doivent savoir!

– Publicité –



Si vous avez englouti les huit épisodes de la saison 2 de l’éducation sexuelle dans une frénésie de week-end à bout de souffle, pour vous laisser désespérément en vouloir plus, vous n’êtes pas seul.

En seulement huit tranches de 45 minutes, la saison deux a couvert un éventail éblouissant de sujets en plus de ses incursions habituelles dans le monde étrange et merveilleux de la sexualité adolescente naissante, y compris la santé mentale, le harcèlement sexuel et la toxicomanie, entre autres. Le seul remède est la troisième saison, mais nous devrons peut-être attendre un peu.

Sex Education Season 3 a rejoint un nombre croissant d’émissions britanniques affectées par le verrouillage imposé par le gouvernement du Royaume-Uni. cela pourrait entraîner le report du retour de l’émission Netflix.

Netflix avait initialement prévu que la production de l’émission au Pays de Galles débute en mai. Néanmoins, les mesures rigoureuses d’éloignement social et de verrouillage ont rendu le plan impossible.

Sex Education saison 3 détails

Maintenant, il semble que la prochaine saison sera retournée par tous les membres de la troupe d’ensemble de l’émission. Cela comprend Gillian Anderson, qui joue le Dr Jean Millburn.

Anderson obtient sans doute le calendrier le plus chargé de la distribution de la série. L’année dernière, elle a signé pour jouer Margaret Thatcher dans la saison 4 de The Crown. Heureusement, l’actrice de X-Files a fini de filmer ses scènes du drame de la période avant le verrouillage.

Le service de streaming avait précédemment placé la première de la saison 3 de Sex Education au premier trimestre de 2021. En raison du retard de production, les fans pourraient avoir besoin d’attendre pour voir la prochaine saison.

Quand sortira la troisième saison?

L’annonce du géant du streaming Netflix est venue sans mot officiel sur une date de sortie, mais les schémas de distribution précédents du géant du streaming nous donnent quelques indices. La première saison a été abandonnée en janvier 2019 et la deuxième saison a été supprimée en janvier 2020, il est donc prudent de supposer que nous pouvons nous attendre à la troisième saison en janvier 2021.

Qui reviendra pour la saison trois?

À moins de sorties choquantes, il est sûr de prédire que les habitués de la série Asa Butterfield (Otis), Gillian Anderson (Jean), Ncuti Gatwa (Eric) et Emma Mackey (Maeve) reviendront. En ce qui concerne le casting de soutien, il est difficile d’imaginer quiconque quitte, sauf Anne-Marie Duff, qui a livré une performance sensationnelle en tant que mère éloignée de Maeve, et qui a terminé la saison à l’arrière d’une camionnette de services sociaux.

Voilà pour vous les gars. La saison trois est loin, mais nous pensons qu’il est prudent de dire que cela vaut la peine d’attendre.

