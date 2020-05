Eddie McGuire révèle comment Scott Pendlebury a sauvé Nathan Buckley du limogeage, Collingwood Magpies

Le président de Collingwood, Eddie McGuire, a révélé comment les conversations avec le skipper Scott Pendlebury ont sauvé la carrière d’entraîneur de Nathan Buckley en 2017.

Après avoir été l’assistant de Mick Malthouse en 2010 et 2011, Buckley a obtenu le poste le plus élevé en 2012, mais a subi quatre saisons consécutives sans apparition en finale entre 2014 et 2017.

Bien que McGuire ait refusé d’admettre que le club était sur le point de limoger Buckley, il a déclaré que les approbations de Pendlebury assuraient la sécurité de la légende des Magpies.

« Ce fut une année difficile, mais elle n’est jamais allée aussi loin parce que j’ai suivi beaucoup de conseils de Scott Pendlebury », a-t-il déclaré. Footy Classified.

McGuire a révélé comment les approbations de Scott Pendlebury ont sauvé la carrière d’entraîneur (AAP) de Nathan Buckley

« Je lui ai demandé directement: » Que pensez-vous? « , Et il a répondu: » Non. C’est l’homme « . »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi le club avait attendu la fin de la saison pour offrir à Buckley une prolongation de deux ans, McGuire a souligné qu’il voulait revoir l’ensemble du club de football.

« C’était parce que nous n’allions pas prendre une décision précipitée », a-t-il dit.

«Nous voulions traverser. Nous avions des choses plus grandes, Nathan n’en était qu’une partie. Nous avons parcouru le tableau, comme vous le savez, le tout.

« Quand nous n’avions pas atteint la finale en quatre ans, j’ai eu beaucoup de nuits blanches. »