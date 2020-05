Eddie McGuire lance un spray sur Kane Cornes, le sud-australien «dénigrant» Victoria

Le président de Collingwood, Eddie McGuire, a critiqué le grand Port Adelaide Kane Cornes et les Australiens du Sud pour avoir « dénigré quelque chose de bien » de la VFL et de l’AFL.

Les commentaires de McGuire sont venus après le retrait spectaculaire de Cornes de la marque emblématique du siècle de la légende de Carlton, Alex Jesaulenko, lors de la grande finale de la VFL en 1970.

Le président franc des Magpies n’était pas le seul à s’embarrasser des commentaires, la fille de Jesaulenko, Kate, visant également la joueuse de Premier ministre du port.

« Je suis malade des Australiens du Sud, et en particulier de la famille Cornes, dénigrant tout ce qui est bon de la VFL et de l’AFL », a déclaré McGuire Footy Classified.

« Allez, Kane. Mon pote, c’est comme dire que la Joconde est juste une peinture. C’est comme dire que la Statue de David n’est qu’une sculpture. C’est comme dire que Shakespeare n’était qu’un dramaturge.

Le président de Collingwood, Eddie McGuire, en a assez de la négativité émanant de l’Australie du Sud. (L’âge)

« Je vais vous dire pourquoi c’est la plus grande marque de tous les temps, parce que 121 696 personnes ont vu Collingwood tuer Carlton à ce stade jusqu’à ce que Jesaulenko ait pris cette marque et a ensuite encadré le plus grand retour de l’histoire du jeu dans le match le plus séminal de tous les temps. joué.

« Cela a mis mon club à l’écart pendant 20 ans. La marque de Jezza, et le reste de son jeu, était l’étoffe du folklore. C’est pourquoi les enfants de ma génération ont dit » Jezza! » chaque fois qu’ils sautaient pour une balle.

«Allez, Kane, vous avez la sensation d’un contrôleur fiscal, le sens de l’occasion d’un inspecteur de stationnement et le sens de la romance d’un dater Tinder.

McGuire a également été énervé par les plaintes du duo de Port Adélaïde Tom Rockliff et Travis Boak sur le parti pris victorien supposé de l’AFL ces dernières semaines.

« Ce qui se passe, c’est que les gens arrivent, ils ne comprennent pas l’histoire, ils ne connaissent pas les contrats, c’est une naïveté béate et ils disent des choses stupides », a-t-il déclaré à SEN.

Le président des Magies a également qualifié les commentaires de Boak et Rockliff de «stupides» et de «naïveté heureuse» (Getty)

« C’est assez simple, nous jouons au MCG et au Marvel Stadium, nous disputons 11 matchs à domicile, comme eux.

« La seule différence est qu’ils ont 10 matchs par an où ils ont un avantage absolu sur le terrain et qu’ils en ont deux qui sont neutres, donc ils ont 12 matchs neutres ou un avantage au sol. »

« Nous jouons probablement trois ou deux matchs au MCG par an qui sont en fait vraiment notre terrain.

« Nous jouons soit à Richmond, Hawthorn, Essendon, Carlton ou Melbourne qui y jouent tous, soit aux équipes qui jouent à Marvel qui jouent beaucoup de matchs au MCG ou qui sont désespérées de … Je ne me souviens que de quelques années il y a longtemps qu’ils criaient tous qu’ils n’avaient pas accès au MCG, je veux dire que vous ne pouvez pas tout avoir.

« Il me semble me rappeler il y a six ou huit semaines, lorsque nous étions dans le désarroi, un gouvernement de l’État a garanti la compétition AFL, pas la compétition VFL mais la compétition AFL et c’était le gouvernement de l’État de Victoria, donc je pense que nous obtenons les premiers dibs. »