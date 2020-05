Eddie McGuire exhorte Geelong à révéler ce qui s’est passé avec Jack Steven

Le président de Collingwood, Eddie McGuire, pense que les Geelong Cats devraient s’ouvrir et révéler les détails derrière le coup de couteau de Jack Steven le week-end dernier.

Steven est sorti de l’hôpital mardi, après avoir été admis blessé au couteau samedi soir.

L’AFL mènera une enquête sur les circonstances mystérieuses entourant l’incident tandis que l’entraîneur de Geelong, Chris Scott, a affirmé jeudi que Steven n’avait « aucun cas à répondre ».

« J’ai l’impression que certaines personnes veulent faire passer certains des problèmes antérieurs que Jack a eu dans cette situation actuelle et je mettrais en garde contre cela », a déclaré Scott.

Eddie Mcguire, Jack Steven (Getty)

« Je pense qu’il est faux que certaines personnes aient sauté le pistolet et déclaré que c’est une question d’intégrité AFL et que Jack a une réponse à donner avant qu’il ne soit autorisé à jouer à nouveau. Je pense simplement que c’est en supposant le pire chez les gens. »

Répondant aux commentaires de Scott, McGuire a exhorté les chats à révéler ce qui s’est passé afin que les fans et les médias puissent éviter de poser des questions et passer de la situation.

« Eh bien, il y a une solution facile, Scotty: dites-nous ce qui s’est passé et ensuite nous n’aurons pas à sauter l’arme à feu et essayer de sortir la ligne entre les deux points et tout le reste », a déclaré McGuire Petit déjeuner chaud de Triple M.

« C’est le moyen le plus simple, dites-nous simplement ce qui s’est passé, et tout le monde pourra continuer. »

Le président de Collingwood, Eddie McGuire. (L’âge)

Le co-animateur et ancienne star de l’AFL, Luke Darcy, a défendu l’entraîneur des Cats en raison des « sensibilités familiales » entourant la situation.

Darcy a dit à McGuire que bien que les détails sortiront finalement, il espère qu’ils ne seront pas précipités.

En réponse, McGuire a déclaré qu’il n’y avait aucune raison pour la conférence de presse d’hier si aucun détail n’était révélé.

« Je sais, mais mon point est de ne pas avoir de conférence de presse si vous ne voulez rien dire. Alors attendez jusqu’à ce que vous puissiez et faites-le.

« C’est une histoire énorme, donc les gens vont en rendre compte. »

Darcy a ensuite ajouté: « Je pense qu’il en a assez dit là-bas » ne sautez pas à la conclusion que ses batailles précédentes sont liées à cela, je pense que vous supposeriez le pire de quelqu’un « – donc je pense qu’il a donné un bon bout de texte là-bas. , Chris Scott, en comprenant un peu plus ce que Jack Steven a vécu.

« C’est une situation incroyable. Vous avez un joueur qui a été poignardé, c’est donc une très grosse histoire et vous avez beaucoup à faire avec la personne qui a été poignardée et à qui vous accorderiez tous vos soins. en même temps. «