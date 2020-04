Eddie McGuire et Caroline Wilson s’affrontent à propos de la célèbre controverse sur l’alcool au volant de Collingwood

Les panélistes de Footy Classified, Eddie McGuire et Caroline Wilson, se sont affrontés à propos de la gestion du tristement célèbre incident de conduite en état d’ivresse qui a secoué le club de football de Collingwood en 2008.

En août de la même année, les membres de Rat Pack Alan Didak et Heath Shaw ont été suspendus pour le reste de la saison pour avoir menti au sujet de l’accident. Le frère de Heath, Rhyce, a été frappé d’une suspension de deux matchs pour un incident de conduite en état d’ivresse distinct à l’époque.

Heath Shaw, alors âgé de 22 ans, a explosé près de trois fois la limite légale après avoir écrasé sa voiture et a assumé l’entière responsabilité de l’accident malgré le fait que Didak soit dans le véhicule avec lui.

Rappelant l’incident à la suite du récent fiasco de l’alcool au volant de Lachie Hunter, McGuire, qui est le président de Collingwood, a révélé comment son club avait initialement reçu de fausses informations de la part des joueurs impliqués, mais a concédé que la punition avait finalement conduit le club à devenir premier ministre. deux ans plus tard.

Heath Shaw, Eddie McGuire 2013 (Getty)

« Dans cette situation, ce n’était pas seulement moi », a déclaré McGuire.

« Ils (Heath Shaw et Alan Didak) ont dit au capitaine, l’entraîneur, ils ont dit à tout le monde. Après cela (la conversation de McGuire avec les médias), mon téléphone commence à fonctionner et vous le découvrez. »

« Combien de temps pensez-vous que ça va être avant de savoir ce qui se passe et je me souviens d’avoir appelé Dids (Didak) de la piste. Je l’ai récupéré et il a en quelque sorte baissé la tête, j’ai dit » revenez vous verra après.

« Ce qui est intéressant dans cette situation, c’est que nous nous sommes assis, nous nous dirigeons vers la phase finale à ce stade et nous aurions pu en faire une suspension de quatre semaines qui les aurait ramenés avant la finale.

Alan Didak 2011 (Getty)

« Geoff Walsh, le directeur du football, était assis là et il a dit à tout le monde, y compris le capitaine, l’entraîneur, le PDG, tout le monde, et il a dit: » Si nous sommes sérieux à ce sujet, si nous allons être un club de football, si nous voulons pour prendre cette liste, nous devons arriver là où nous pensons que nous pourrons l’emmener dans les deux prochaines années, pour la saison.

« J’étais l’avocat du diable, j’ai dit » qu’en est-il des supporters, qu’ont-ils fait pour faire face à cela? Ils ont été là, ils ont acheté l’adhésion « .

« Il (Geoff Walsh) a dit: » pensez, c’est le cas « .

« Après cela, j’ai reçu trois des lettres les plus touchantes de chacun des joueurs. Elles sont venues à moi individuellement. Elles sont devenues de première classe par la suite et elles sont toujours trois de mes joueurs préférés et nous avons remporté le poste de Premier ministre deux ans plus tard.

AFL Grand Final Replay – Magpies v Saints 2010 (Getty)

« Je pensais que c’était vraiment une grande partie de la cohésion de notre club, de l’honnêteté et les joueurs ont réalisé que le club les soutenait. »

Après avoir expliqué les détails, McGuire et Wilson sont allés et retours en désaccord. Wilson a critiqué la gestion de l’incident par Didak après que ses coéquipiers aient d’abord pris la chute pour lui.

Caro:

« J’ai toujours eu un peu de sympathie pour les frères Shaw, en particulier Heath parce qu’il protégeait un coéquipier et je sentais que c’était Alan Didak.

« Alan Didak était celui qui leur avait permis de le faire et ils le protégeaient. »

Eddie:

« Non, ils étaient tous dedans ensemble. »

Caro:

« Non, non! Alan Didak les a laissés prendre la chute pour lui et ce n’était pas assez bon. »

Eddie:

« Ils pensaient qu’ils étaient Lex Luthor. »

Ross Lyon:

« Regardez-les, ce sont des bébés, ce sont de jeunes hommes qui apprennent et grandissent sous les projecteurs du public.

Eddie:

« Je me suis assis avec eux et Mick Malthouse (l’entraîneur de Collingwood à l’époque), vous ne faites pas atterrir votre compagnon, c’est tout ça. Alors nous l’avons compris et avons essayé d’expliquer, ‘les gars, c’est un niveau différent de situation et examen minutieux, procédons de cette façon à l’avenir.

« Ils étaient pleins de remords, ils ont finalement arrêté leur coup. Nous avons tous eu un coup dans la tête et nous sommes restés ensemble et nous sommes allés de l’avant. »

Caro:

« D’accord Ed, assez de la leçon d’histoire. »