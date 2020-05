Eddie McGuire brûle à l’AFL sur le snob du Temple de la renommée de Lou Richards, icône de Collingwood

Le président de Collingwood, Eddie McGuire, est toujours en colère contre l’icône du club Lou Richards qui ne peut pas atteindre le statut de légende au Temple de la renommée du football australien.

Bien qu’il ait disputé 250 matchs avec les Magpies et qu’il ait mené l’équipe vers le poste de premier ministre VFL de 1953, Richards ne s’est pas qualifié selon les critères du statut de légende du Temple de la renommée.

Au lieu de cela, la légende des Magpies a reçu le prix pour l’ensemble de ses réalisations de l’AFL, ce que McGuire a dit que feu Richards « détestait ».

Lorsqu’on lui a demandé si l’AFL avait commis une erreur en refusant le statut de Richards Legend au Hall of Fame, McGuire a répondu « totalement ».

« Lou Richards est une légende », a-t-il déclaré Footy Classified.

Bien qu’il soit l’une des icônes du jeu, Lou Richards n’a pas obtenu le statut de légende au Hall of Fame (Getty)

« Ils sont venus avec une nouvelle catégorie, Lou détestait. Nous avons mis une statue à l’avant.

« En ce qui concerne Collingwood, nous avons été complètement snobés pour l’équipe du siècle, ce qui était une insulte et nous ne l’avons pas oublié et nous n’avons pas oublié Lou Richards non plus.

« Et je vais vous dire quoi d’autre, le MCG ferait mieux de faire monter une statue de Jock McHale sinon nous pourrions même nous retirer de jouer là-bas. »

Malgré une longue campagne pour que Richards soit élevé au statut de légende officielle, son offre n’a pas été respectée en raison du fait que son travail médiatique n’était pas considéré selon des critères stricts.

« Un statut de légende est de jouer ou d’entraîner et ceux qui ont fait partie du jury de sélection au fil des ans sont évidemment tous d’accord », a déclaré l’ancien patron de l’AFL Oakley en 2017.

Les fans assistent à la statue de Lou Richards à l’extérieur du Holden Center après la mort de la légende en 2017 (Getty)

« Malheureusement, il ne remplit pas ces critères. Cela ne diminue en rien notre reconnaissance de lui ou notre compréhension de l’importance qu’il a eue pour le jeu pendant de nombreuses années. »

« La remise du premier prix pour l’ensemble des réalisations a été décernée au jury de sélection très approprié et a été très bien accueillie. »

Après sa carrière de joueur avec les Magpies, Richards a eu une carrière très réussie dans les médias, faisant des apparitions régulières sur les deux The Footy Show et Le Sunday Footy Show.

Richards a reçu des funérailles d’État du gouvernement victorien après sa mort en mai 2017.