Eddie Howe dit que le milieu de terrain de Leeds United était «  excellent  » ce soir – .

Eddie Howe a vanté le milieu de terrain de Leeds United Kalvin Phillips en Premier League Productions pour sa performance contre Everton.

L’ancien manager de Bournemouth a été impressionné par l’affichage produit par Phillips à Goodison Park, alors que Leeds a remporté le match de Premier League 1-0.

L’ailier brésilien Raphinha a marqué le seul but du match avec un effort brillant en seconde période.

Howe a déclaré à propos de Phillips sur Premier League Productions: «Figure extrêmement influente pour Leeds. Je pense qu’il leur donne la stabilité et la confiance de tous leurs autres joueurs pour attaquer.

«Vous pouvez voir que leurs arrières latéraux sont très avant-pied, arrière gauche, arrière droit qui se chevauchent, se chevauchent, mais il est toujours là quand ils ont besoin de lui pour contrer toute menace sur les transitions et les contre-attaques, mais vous avez aussi vu aujourd’hui à quel point il est bon avec le ballon et sa capacité à échanger le ballon et à frapper de longues passes. Je pensais qu’il était excellent aujourd’hui.

Comment Kalvin Phillips a-t-il joué contre Everton?

Phillips est l’un des meilleurs milieux de terrain défensifs de la Premier League, et sa performance contre Everton était très impressionnante.

L’international anglais a bien protégé la ligne de balle, a couvert l’espace laissé par les arrières latéraux quand ils sont allés à l’attaque, et avait l’air très bien sur le ballon.

Selon WhoScored, le milieu de terrain de 24 ans a pris deux tirs dont un était cadré, et a obtenu une passe clé, avait une précision de passe de 94,1%, a remporté une tête, pris 96 touches, tenté un dribble et en a fait deux. plaqués et une interception.

Jusqu’à présent cette saison, Phillips a fourni une passe décisive en sept matchs de Premier League pour Leeds, selon WhoScored.

Leeds est actuellement 11e du classement de la Premier League avec 14 points en 10 matches.

