Eddie Hassell abattu à 30 ans

GASTROMASTRO GROUP Trancheuse à jambon professionnelle - 30 cm - Pour gros volume - Garantie 2 ans

Robuste et fiable, la trancheuse à viande Buffalo est idéale pour couper des tranches de jambon, de bœuf, de volaille de manière uniforme et efficace. Coupe exceptionnelle pour les gros volumes de viandes cuites et froides (non adapté pour le fromage). Le chariot pour les aliments est monté sur roulements à