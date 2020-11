Ed Sheeran aide une vente aux enchères caritative à lever plus de 500000 £

2020-11-09 16:00:05

Ed Sheeran a aidé à collecter 500 000 £ pour des œuvres caritatives.

Plus de 220 articles appartenant au hitmaker « Perfect » et d’autres souvenirs ont été mis en vente dans le cadre de la vente aux enchères Ed Sheeran: Made in Suffolk Legacy, et parallèlement à un don de 100000 £ à l’organisme de bienfaisance, ils ont collecté un énorme demi-million de livres. L’argent profitera aux enfants et aux jeunes handicapés et souffrant de maladies mortelles à travers l’Est de l’Angleterre.

Le plus grand succès a été une peinture réalisée par Ed, qui s’est vendue 40 000 £, tandis qu’un ensemble de paroles manuscrites de «Perfect» a coûté 23 500 £.

Parmi les autres lots phares, citons un tirage Damien Hirst, vendu 20 000 £; une page d’un scénario de «Love Actually», à 17 000 £; et la guitare PRS Silver Sky de John Mayer vendue 5100 £.

Même une collection de lego d’enfance d’Ed Sheeran s’est vendue 4150 £. Un heureux enchérisseur a également payé plus de 4000 £ pour deux billets de niveau or aux GRAMMY Awards 2022 et à l’after-party.

John Sheeran, le père d’Ed, a déclaré: «Le total recueilli dépasse largement nos attentes et nous sommes très heureux que cela créera un héritage durable important pour améliorer la qualité des soins et le bien-être des enfants et des jeunes adultes dans le Suffolk et au-delà, Imogen et moi tient à remercier tous ceux qui ont généreusement fait don de lots, se sont joints à l’appel d’offres et ont organisé et soutenu la vente aux enchères. Nous ne pouvons pas penser à un meilleur héritage pour l’exposition. »

Alors que Gina Long, fondatrice de l’organisation caritative pour enfants GeeWizz, a ajouté: « Sans l’incroyable générosité d’Ed, John et Imogen Sheeran, nos sponsors, donateurs de lots aux enchères du monde entier, notre collecte de fonds Legacy Auction n’aurait tout simplement pas eu lieu. Nous sommes particulièrement redevables. à notre sponsor principal, Guy Nicholls, du groupe tru7, qui, en plus des 406 000 £ que nous avons collectés lors de l’enchère en ligne, a fait un don supplémentaire de 100 000 £, ce qui porte le total de notre levée à plus de 500 000 £. Vu l’énorme montant que nous avons collecté, nous remplit tous de joie dans l’équipe de vente, sachant que nos merveilleux projets hérités peuvent désormais devenir réalité. La réponse a été vraiment remarquable, en particulier pendant des périodes aussi difficiles et incertaines. Mais c’est dans ce monde très différent que la nécessité de livrer nos deux projets de legs qui changent la vie ne pourraient pas être plus grands. Notre vente aux enchères de legs va littéralement changer beaucoup de vies pour le mieux, cela doit être le plus beau cadeau de tous. »

L’argent servira à soutenir l’association caritative pour enfants GeeWizz et Zest (St Elizabeth Hospice).

