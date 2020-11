Économisez sur les jeux, les consoles et plus encore avec les meilleures offres Cyber ​​Monday Xbox

Si vous êtes toujours à la recherche d’une nouvelle console de jeu, vous êtes au bon endroit. Une nouvelle Xbox est un excellent moyen de passer le temps et de jouer avec des amis pendant les vacances, même si vous ne pouvez pas être au même endroit. Nous avons parcouru le Web pour trouver les meilleures offres Xbox One disponibles pour Cyber ​​Monday. Si vous préférez en savoir plus sur les Xbox Series X et S difficiles à trouver, les liens ci-dessous contiennent toutes les informations.

Malheureusement, les offres et les stocks sur les consoles sont difficiles à trouver, de sorte que ces offres peuvent se vendre très rapidement.

Jeux Xbox One

Si vous avez la chance d’avoir déjà l’une des consoles Xbox One, vous voudrez peut-être vous procurer un nouveau jeu ou deux pour échapper au monde pendant un moment. Heureusement, il n’y a pas la même rareté sur les jeux que sur les consoles en ce moment, il y a donc de bonnes affaires à faire.

Nous avons constaté que Walmart et Amazon ont souvent les meilleures offres Xbox sur les jeux. Voici une sélection de nos favoris:

Accessoires Xbox One

Il y a toujours de la place pour améliorer votre expérience de jeu avec des accessoires, mais c’est aussi une chance pour les détaillants de vous presser pour plus d’argent. Par exemple, une manette officielle Xbox One coûte 59,99 $ et elle n’est pas souvent en vente. Cela dit, vous pouvez en acheter un d’occasion chez GameStop pour 49,99 $ (10 $ de réduction).

Amazon est souvent votre meilleur pari pour économiser quelques dollars sur les accessoires. Voici quelques-unes des offres en direct en ce moment.

Consoles Xbox One X

Le premier choix que vous devez faire si vous souhaitez acheter une Xbox est le modèle qui vous convient. Si vous êtes un utilisateur expérimenté, la Xbox One X est l’option la plus grande et la plus puissante. Il comprend une carte graphique plus fine et plus puissante et des couleurs optimisées pour DirectX 12.

Mieux encore, la Xbox One X offre une prise en charge native de la 4K et 12 Go de mémoire GDDR5 pour des démarrages plus rapides et des performances plus fluides. Le One X dispose également d’un système de ventilation repensé pour un meilleur refroidissement. Vos jeux et accessoires préférés doivent fonctionner avec l’un ou l’autre des modèles Xbox, la décision dépend donc principalement du prix et des performances.

Consoles Xbox One S

Comme vous pouvez probablement le deviner, la Xbox One S est la plus petite et la plus légère des deux consoles. Il s’agit d’une mise à niveau par rapport à la Xbox One d’origine, et c’est le modèle le plus abordable actuellement disponible. La Xbox One S prend en charge HDR 10, tout comme la One X, et les deux consoles disposent d’un son Dolby Atmos.

Si vous recherchez une console pour vous retenir jusqu’à la sortie de la nouvelle Xbox Series X, le One S peut être votre meilleur pari. Vous pouvez économiser un peu d’argent et vous ne devriez avoir aucun problème de compatibilité descendante. La Xbox One S embrasse également le jeu numérique d’une manière que le One X ne fait pas; vous pouvez acheter un One S sans lecteur de disque pour des jeux exclusivement numériques.

Ce sont les meilleures offres Xbox que nous ayons pu trouver. Comme vous pouvez le voir, les pickings sur les consoles sont un peu minces en ce moment. Vous pouvez toujours dire au revoir à une console et adopter le jeu sur PC. Voici quelques ressources qui pourraient vous aider à changer.