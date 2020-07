Économisez 70 $ sur le Garmin Vivomove HR Sport et bien d’autres offres de montres intelligentes

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Une smartwatch est l’une des technologies les plus pratiques que vous puissiez avoir sous la main (enfin, au poignet). Cependant, toutes les smartwatch ne sont pas créées de la même manière. Certains, comme Fitbit, excellent dans le suivi de la santé tandis que d’autres, comme les montres Fossil, se concentrent davantage sur la mode. Mais une chose que nous aimons dans toute smartwatch est d’économiser beaucoup d’argent.

Nous avons rassemblé toutes les dernières offres de smartwatch que nous avons pu trouver et les résumer ci-dessous.

Offres Smartwatch en vedette: Économisez 35% sur le Garmin Vivomove HR Sport

Garmin est l’un des plus grands noms du marché des montres connectées, et le sport Vivomove HR fait partie de ses produits les plus accrocheurs. Bien qu’il soit efficace en tant que tracker de fitness, il n’en a pas l’air. Les différents modèles ont une apparence élégante qui chevauche la ligne entre la forme et la fonctionnalité.

Le Vivomove HR Sport est livré avec des fonctionnalités préchargées qui peuvent vous aider à suivre et à surveiller vos entraînements. Que vous vous entraîniez au gymnase, que vous vous baigniez ou que vous fassiez du jogging à l’extérieur, cette montre intelligente peut vous aider à améliorer votre jeu. Parmi de nombreuses fonctionnalités, l’écran tactile interactif vous permet de faire défiler vos messages, de vérifier votre fréquence cardiaque, le nombre de pas et le nombre de calories tout au long de la journée.

Pour une durée limitée, BuyDig propose le Vivomove HR Sport pour seulement 129,99 $ (70 $ de rabais). Vous pouvez choisir le visage en or rose avec une bande en silicone blanche ou noire, ou vous pouvez opter pour le modèle en silicone grès. Cliquez sur le widget ci-dessous pour vérifier l’accord.

Vous recherchez d’autres offres de smartwatch de Fitbit, Garmin, Samsung et autres? Continue de lire!

Offres Garmin Smartwatch

Comme nous l’avons clairement indiqué, si vous recherchez un nouveau tracker de fitness, un nom en haut de votre liste devrait être Garmin. Nous avons trouvé une sélection d’offres sur les montres Garmin, avec notre plus accrocheur étant sur ce bundle Garmin Venu et le Forerunner 645.

Nous proposons également le Garmin Vivoactive 4S, le Fenix ​​5S et le Garmin Instinct – une montre robuste avec une boussole à trois axes et un altimètre barométrique. Il est construit selon la norme 810G de l’armée américaine pour la résistance thermique, aux chocs et à l’eau.

Garmin Vivoactive 4S 40mm 306 $ .98 sauver 43 $ .01 Achetez-le maintenant

Si vous cherchez simplement une option pour cartographier vos courses et suivre votre entraînement, la ligne Forerunner est excellente, mais la 645 ci-dessus n’est pas bon marché. Pour une option plus économique, vous pouvez toujours saisir le Forerunner 35 sur Amazon. Il offre certaines des mêmes caractéristiques que la nouvelle ligne, bien qu’il ait un corps carré et un écran noir et blanc. Cliquez sur le widget ci-dessous pour vérifier l’accord.

99 $ .00 Garmin Forerunner 35 sauver 70 $ .99 Achetez-le maintenant

Offres sur les montres connectées Fitbit

Vous savez probablement déjà que la Fitbit est une montre intelligente avec un objectif fitness. Vous pouvez choisir parmi une grande variété de styles et de couleurs et les associer à n’importe quel appareil.

Si vous voulez faire du fitness votre fort, consultez le Fitbit Ionic dans les widgets ci-dessous:

Offres sur les fossiles

Fossil est un autre grand nom du jeu de la smartwatch, fabriquant des smartwatches haut de gamme avec une grande variété d’options de couleurs. Vous pouvez choisir entre le noir, le bleu foncé et d’autres options avec des bandes de cuir qui peuvent être à la mode n’importe où.

En plus des nombreuses offres sur la génération 5 dans notre section des offres en vedette, il y a actuellement une vente sur le site Web Fossil, offrant des rabais énormes sur certains produits. Vous pouvez obtenir le Fossil Sport pour 99 $ (176 $ de rabais) ou le Fossil Gen 4 pour 129 $ (146 $ de rabais).

Bien que certains modèles soient soumis à une baisse de prix spécifique, il existe souvent des remises radicales sur le site Web de Fossil. Les ventes changent souvent, alors appuyez sur le bouton ci-dessous pour savoir quelles économies de smartwatch vous pouvez faire.

Offres Samsung

Si vous êtes fidèle à Samsung, il reste encore des économies à réaliser. Vous pouvez garder toute votre technologie dans la même famille que votre téléphone Galaxy avec la Galaxy Watch Active. Comme le nom Active pourrait le suggérer, il s’agit d’une montre intelligente axée sur le fitness avec un design minimaliste.

Vous pouvez consulter les bonnes affaires sur la Galaxy Watch Active et Active 2 ci-dessous.

Vous pouvez également en apprendre un peu plus dans nos critiques de Watch Active et Watch Active 2

Offres à Michael Kors

Les deux offres suivantes de la rafle se concentrent sur les montres connectées conçues pour la mode. Vous connaissez probablement déjà Michael Kors pour ses sacs à main et ses accessoires, mais maintenant vous pouvez aussi faire correspondre votre technologie. Vous pouvez choisir parmi près d’une douzaine de couleurs tout en profitant des fonctionnalités qui rendent une smartwatch pratique.

Procurez-vous la montre Michael Kors Access Runway ici:

Économisez sur la montre Michael Kors Access Sofie via ce widget:

Ce sont les meilleures offres de smartwatch que nous pourrions trouver en ce moment, mais nous vous proposerons plus d’offres au fur et à mesure qu’elles se présentent. En attendant, si vous souhaitez découvrir les trackers de fitness proposés, vous pouvez consulter notre hub d’offres de trackers de fitness.