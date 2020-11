Économisez 50 $ sur un Pixel 5 et d’autres offres Black Friday Google Pixel

Crédit: David Imel / Autorité Android

La famille Google Pixel dispose depuis longtemps d’une liste de fonctionnalités qui en font un incontournable pour les fans inconditionnels. Qu’il s’agisse de l’expérience Android vanille ou de la puissante caméra, le Pixel contient certaines fonctionnalités qui le distinguent du pack. Le Black Friday approche à grands pas, il n’y a donc pas de temps comme le présent pour mettre à niveau avec de solides économies. Voici quelques-unes des meilleures offres du Black Friday sur le Pixel 5 jusqu’au Pixel XL d’origine et tout le reste.

Offre en vedette: économisez 50 $ sur un Pixel 5 chez Amazon

Le Black Friday est le moment idéal pour mettre à niveau votre téléphone, surtout si vous envisagez le tout nouveau Pixel 5. À l’heure actuelle, le dernier téléphone débloqué par l’opérateur de Google est de 50 $ pour une durée limitée chez Amazon.

Il y a déjà beaucoup à aimer sur le nouveau Pixel, et le prix de 650 $ est difficile à surmonter. Vous obtenez non seulement les puissants appareils photo Pixel de Google, mais vous vous rapprochez également du stock d’Android. Même si le nouveau Pixel 5 est physiquement plus petit que le précédent Pixel 4, il contient une batterie beaucoup plus grande qui devrait vous permettre de continuer toute la journée.

Contrairement à la plupart des sandwiches en verre modernes, le Google Pixel 5 est fait d’aluminium recouvert de bio-résine et devrait résister à une chute ou deux. Vous pouvez même charger votre nouveau téléphone sans fil grâce à des découpes intelligentes dans le panneau arrière. Il ne reste plus qu’à choisir entre la signature de Google Just Black ou la nouvelle finition élégante Sorta Sage.

Cette réduction fait baisser le prix du Pixel 5 à 649 $ (50 $ de réduction). Prenez votre nouveau Pixel 5 au bouton ci-dessous:

Offres Google Pixel 5

Le Google Pixel 5 était long à venir, mais cela valait la peine d’attendre. Ce n’est pas le téléphone le plus performant du marché, mais ce n’était pas le but. Au prix de détail de 700 $, il abandonne les fonctionnalités haut de gamme telles que la reconnaissance faciale et les gestes décalés de Motion Sense pour vous apporter ce que vous aimez: un écran fantastique, une grande autonomie de batterie et un logiciel joyeux. Découvrez les meilleures offres du Black Friday ici:

Offres Google Pixel 4a

Le Google Pixel 4a reprend de nombreux éléments de style du Pixel 4, bien qu’il commence au prix incroyablement bas de seulement 349 $. Si vous voulez le meilleur logiciel que Google puisse vous offrir au prix le plus bas possible, il est difficile de négliger le Pixel 4a et son puissant appareil photo.

Comme le Pixel 5, le Pixel 4a n’est pas encore réduit nulle part sous forme déverrouillée, mais vous pouvez économiser 50 $ auprès de Best Buy si vous l’activez sur un opérateur lors de l’achat.

Si vous êtes prêt à payer un supplément pour le Pixel 4a 5G, vous pouvez commander ici:

Offres Google Pixel 4

Après moins d’un an sur les tablettes, Google supprime le Pixel 4 de sa gamme. Cela signifie que vous devrez vous dépêcher si vous voulez le dernier produit phare Pixel dans votre poche. Le Pixel 4 présente des avantages et des inconvénients, mais il offre une expérience de caméra difficile à surmonter.

Les meilleures offres Pixel 4 débloquées disponibles actuellement proviennent d’Amazon et d’eBay. Il n’y a pas d’obstacles à franchir pour que vous puissiez apporter le téléphone à l’opérateur de votre choix.

Offres Google Pixel 3a

En reculant de la moitié d’une génération, les Google Pixel 3a et 3a XL font toujours d’excellents choix pour les appareils de milieu de gamme. Ils passent à un processeur Snapdragon 670 mais conservent de nombreuses fonctionnalités de pointe telles que la puissante caméra de Google et l’assistant Google intégré.

Vous pourriez manquer des fonctionnalités telles que la recharge sans fil et une cote de résistance à l’eau, mais il existe de nombreux compromis qui en valent la peine. Les Pixel 3a et 3a XL utilisent le puissant appareil photo 12MP de Google et les deux téléphones ont même des prises casque.

Voici les meilleures offres que nous avons pu trouver sur la gamme Pixel 3a. Ils sont déverrouillés, vous ne devriez donc avoir aucun problème à vous installer sur votre réseau préféré.

Offres Google Pixel 3

Bien que Google ait mis fin aux ventes des Pixel 3 et 3 XL, vous pouvez toujours les acheter à de bons prix chez d’autres détaillants. La famille Pixel 3 est livrée avec un processeur Snapdragon 845 intégré et deux caméras frontales pour de superbes selfies.

Les meilleures offres Pixel 3 et Pixel 3 XL débloquées proviennent d’Amazon en ce moment, et elles sont un peu plus abordables que le plus récent Pixel 4. Si un modèle à boîte ouverte ne vous dérange pas, vous pouvez faire une petite affaire sur eBay sur le Pixel 3 XL aussi.

Autres offres Google Pixel

Si vous avez envie d’une dose de nostalgie du Pixel, vous pouvez toujours acheter un Pixel XL classique à un prix incroyable dès maintenant. Le Pixel n’est peut-être plus un pilote quotidien de premier ordre, mais il a toujours des spécifications raisonnables et pourrait bien être utilisé comme une sauvegarde de votre modèle Pixel plus récent.

Un des vendeurs les mieux notés sur eBay a également remis à neuf des téléphones Pixel 2 et Pixel 2 XL. Les prix varient en fonction du modèle et des spécifications que vous préférez, mais ils commencent à 89,84 $.