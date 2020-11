Économisez 50 $ sur le Fitbit Charge 4 et plus d’offres de tracker de fitness

Un tracker de fitness est l’un des gadgets les plus utiles pour se mettre en forme. Le port d’un tracker de fitness ne vous rendra pas soudainement en forme, mais il peut suivre vos progrès pour vous garder motivé. Nous sommes allés de l’avant et avons mis en place certaines des meilleures offres de suivi de la condition physique que nous ayons pu trouver sur le Web.

Tous les trackers de fitness ne sont pas créés avec le même public à l’esprit. Les Fitbits sont d’excellentes options polyvalentes, les Garmins sont davantage orientés vers les coureurs et Samsung propose quelques choix si vous préférez l’écosystème Galaxy. Nous avons inclus des offres des trois et quelques autres pour vous aider à choisir. Certains fabricants proposent même des trackers de fitness uniquement pour les enfants.

Offres en vedette: économisez 50 $ sur les éditions spéciales Fitbit Charge 4 et Charge 4

Vous pensez peut-être que le vendredi 13 ne serait pas aussi bon que le Black Friday, mais nous serons surpris de voir de nombreuses meilleures offres sur les trackers de fitness ce mois-ci que celles que nous avons pour vous aujourd’hui.

Pour une durée indéterminée, le Fitbit Charge 4 est proposé au prix de 99,95 $ (50 $ de rabais), et le modèle édition spéciale, qui comprend une bande tissée réfléchissante élégante, est descendu à 119,95 $ (50 $ de rabais).

Alors pourquoi est-ce (littéralement) un gros problème? Eh bien, c’est 33% de réduction sur ce que notre critique a qualifié de «meilleur tracker de fitness que vous pouvez acheter, point final». Si vous recherchez une montre intelligente tout-en-un, vous pouvez trouver des offres ailleurs, mais en termes de suivi de la condition physique, c’est l’une des meilleures du secteur. Il s’agit essentiellement du Charge 3 avec tous les principaux problèmes résolus, tels que l’inclusion du GPS intégré et de Fitbit Pay.

Le suivi de la condition physique et de l’activité est de premier ordre dans le Charge 4. Et, pour être honnête, il dispose de certaines fonctionnalités de smartwatch telles que les notifications d’applications de votre smartphone, les mises à jour météo dans votre région et les commandes de playlist Spotify liées à votre téléphone.

119 $ 0,95 Fitbit Charge 4 Édition Spéciale sauvegarder 50 $ .00

Offres de tracker de fitness

Nous avons trié les offres par le fabricant pour que les choses restent simples. Toutes les offres étaient en ligne au moment de la rédaction de cet article, mais nous ferons de notre mieux pour garder la publication à jour à mesure que les offres se terminent et que de nouvelles offres apparaissent.

Offres Fitbit

Fitbit est probablement le prénom auquel la plupart des gens pensent lorsqu’ils ont besoin d’un nouveau tracker de fitness. Que ce soit l’application qui vous permet de rivaliser avec votre famille et vos amis ou la variété de modèles parmi lesquels vous pouvez choisir, Fitbit fait un choix judicieux pour de nombreuses personnes.

Avec autant de modèles, cependant, il peut être difficile de choisir le Fitbit qui répond à vos besoins. L’Inspire HR est un bon choix si vous voulez juste les bases, mais les Charge 3 ou Charge 4 offrent des écrans plus grands et une interface plus interactive. Fitbit propose également quelques modèles de la Versa, qui contient le plus de capacités d’applications et de fonctionnalités de smartwatch.

Voici quelques-unes des meilleures offres Fitbit que nous avons pu trouver:

Fitbit Versa 2 Édition Spéciale 198 $ .50 sauvegarder 31 $ .45
Montre Fitbit Ionic 167 $ .31 sauvegarder 82 $ 0,64
Fitbit Versa Lite 127 $ .00 sauvegarder 32 $ 0,95

Offres Garmin

Bien que Garmin fabrique une variété de trackers de fitness en pensant à la course à pied, il propose également de nombreux trackers à usage général. Si vous cherchez à accumuler des miles et à créer des cartes GPS, la ligne Forerunner est votre meilleur choix. Pour le suivi quotidien de la condition physique, les Vivosmart 4 et Vivofit 4 sont de bons choix.

Voici les meilleures offres Garmin que nous avons pu trouver dans tous les domaines:

Garmin Forerunner 645 La Forerunner 645 offre une dynamique de course avancée, y compris l’équilibre du temps de contact avec le sol, la longueur de foulée, le rapport vertical, etc. Connectivité Bluetooth. Il utilise également la fréquence cardiaque au poignet pour offrir des fonctionnalités de surveillance des performances, y compris l’évaluation de votre statut d’entraînement actuel.

Garmin Vivoactive 4S 259 $ 0,34 sauvegarder 90 $ 0,65
Garmin Forerunner 35 97 $ 0,97 sauvegarder 72 $ 0,02

Offres Samsung

Si vous êtes déjà bien ancré dans l’écosystème Samsung Galaxy, le tracker de fitness Samsung est probablement le plus logique. Le Galaxy Fit se marie bien avec Samsung Health afin que vous puissiez suivre vos pas sur plusieurs écrans.

Voici quelques-unes des meilleures offres de tracker de fitness que nous avons trouvées, y compris sur la Galaxy Watch Active 2 et la Galaxy Watch 3.

Samsung Galaxy Watch 3 (45 mm) La dernière et la meilleure smartwatch de Samsung La Samsung Galaxy Watch 3 est l’une des montres intelligentes les plus polyvalentes que vous puissiez acheter. Il est élégant, sportif, est doté de nombreuses fonctionnalités de montre intelligente et de nouveaux capteurs de santé qui amélioreront la montre au fil du temps.

Samsung Galaxy Watch Active 139 $ .00 sauvegarder 60 $ .99
Samsung Galaxy Watch Active 2 (40 mm, remis à neuf) 179 $ .99 sauvegarder 70 $ .00
Samsung Galaxy Fit 74 $ .60 sauvegarder 25 $ .39

Offres fossiles

Fossil s’est fait un nom dans le jeu de la smartwatch en proposant l’une des meilleures montres Wear OS que vous puissiez obtenir en ce moment. Cependant, il a également développé le Sport en pensant aux accros du fitness avant-gardistes. Le Fossil Sport ressemble probablement le plus à une montre de toutes les options de la liste et offre de nombreuses fonctionnalités intelligentes.

Le Fossil Sport est proposé en ce moment, même s’il était en rupture de stock au moment de la rédaction de cet article, ce qui n’est pas surprenant à ce prix. Vous pouvez vérifier s’il est de nouveau en stock via le lien ci-dessous.

Sport fossile Le Fossil Sport a la fonctionnalité d’un tracker de fitness avec le style d’une smartwatch haut de gamme. C’est l’une de nos montres Wear OS préférées et vous pouvez en savoir plus ici.

Autres offres

Bien que nous ayons couvert la plupart des plus grands fabricants, nous proposerons d’autres offres intéressantes sur les trackers de fitness dans cette section. À l’heure actuelle, ils incluent le Mi Band 5 de Xiaomi et une ancienne série Apple Watch qui valent le détour.